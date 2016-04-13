2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6570/10
Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı
SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve dokulu cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı!
Bacaklarınız lüksü hakediyor
Seramik kaplı cımbızlar tüyleri sıkıca kavrar ve en ince tüylerin bile disklerin arasından kaymasını önler
Ekstra geniş epilasyon başlığı tek seferde daha fazla tüy alarak birkaç dakika içinde pürüzsüzlüğü haftalarca sürecek bir cilde sahip olmanızı sağlar
Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar
2.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
cen60
13/04/2016
Türkiye
Başlıkları çabuk bozuldu.yedek parçası pahallı. atıp, braun marka ürün aldım. aynı şartlarda halen kullanmaya devam ediyorum, ancak sorun yok.
Bu kadar pahallı yedek parça fiyatlarından dolayı herhangi bir ihtiyacım olduğunda ürünlerinizi tercih etmiyorum.
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6570/10 Epilator için yapılmıştır
Bu değerlendirme SatinPerfect HP6570/10 Epilator için yapılmıştır