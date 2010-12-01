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    SatinPerfect

    Epilatör

    HP6570/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı
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      SatinPerfect Epilatör

      HP6570/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

      SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve dokulu cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SatinPerfect Epilatör

      Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

      SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve dokulu cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün

      Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

      SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve dokulu cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SatinPerfect Epilatör

      Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

      SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve dokulu cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı! Tüm faydaları görün

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        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Epilatör

        Toplam:

        Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

        • Bacaklarınız lüksü hakediyor
        Seramik cımbızlar, en ince tüyleri bile nazikçe alır

        Seramik cımbızlar, en ince tüyleri bile nazikçe alır

        Seramik kaplı cımbızlar tüyleri sıkıca kavrar ve en ince tüylerin bile disklerin arasından kaymasını önler

        Ekstra geniş başlık, tek seferde daha fazla tüy alır

        Ekstra geniş başlık, tek seferde daha fazla tüy alır

        Ekstra geniş epilasyon başlığı tek seferde daha fazla tüy alarak birkaç dakika içinde pürüzsüzlüğü haftalarca sürecek bir cilde sahip olmanızı sağlar

        Opti-light en ince tüyleri bile ortaya çıkarır

        Opti-light en ince tüyleri bile ortaya çıkarır

        Dahili Opti-light küçük, ince tüyleri net olarak gösterir

        Optimum performans başlığı, optimum cilt teması için döner

        Optimum performans başlığı, optimum cilt teması için döner

        Performans başlığının dönme hareketi en iyi sonuçlar için epilatörü ideal açıda tutmanızı sağlar

        Cilt germe özelliği, en ince tüylerin bile alınmasını sağlar

        Cilt germe özelliği, en ince tüylerin bile alınmasını sağlar

        Cilt üzerindeki hafif germe hareketi en kısa tüylerin bile kolay epilasyon için ortaya çıkmasını sağlar.

        Aktif tüy kaldırma sistemi yatay ve düz duran tüyleri bile alır

        Aktif tüy kaldırma sistemi yatay ve düz duran tüyleri bile alır

        Benzersiz tüy kaldırma ve titreşim sistemi hafif titreşimler vererek en ince tüylerin bile kolayca alınmasını sağlar

        Optimum hijyen için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Optimum hijyen için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha iyi hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir

        Titreşimli masaj çubuğu cildi yumuşatır ve rahatlatır

        Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Dakikadaki yakalama hareketi
          81.600
          Renk
          Yeşil
          Yakalama noktası sayısı
          32
          Dakikadaki devir
          2550
          Kablolu epilatör
          Evet
          Frekans
          50-60 Hz
          Gerilim
          100-240 V
          Watt gücü
          16

        • Hızlı epilasyon, uzun süreli

          Aktif tüy kaldırıcı
          Evet
          Ekstra geniş başlık
          Evet
          Ergonomik şekilli başlık
          Evet
          Seramik kaplı diskler
          Evet
          Hız kontrolü
          Evet
          Opti-light
          Evet
          Optimum performans başlığı
          Evet
          Cilt germe
          Evet

        • Kolaylık ve hijyen

          Temizleme fırçası
          Evet
          Yıkanabilir epilasyon başlığı
          Evet
          Lüks kılıfı
          Evet

        • Konforlu epilasyon

          Rahatlatıcı sistem
          Evet
          İki hızlı ayar
          Evet

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