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Üretimden kaldırıldı

SatinPerfectEpilatör

HP6570/10

2

| (1) Değerlendirme

Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

SatinPerfect'in ekstra geniş başlığı ve dokulu cımbızları tek seferde daha fazla tüyü alarak mükemmel bir epilasyon deneyimi yaşatıyor! Dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı!

Tüm avantajları görüntüleyin

Dakikalar içinde pürüzsüz, haftalarca kalıcı

  • Bacaklarınız lüksü hakediyor

Seramik cımbızlar, en ince tüyleri bile nazikçe alır

Seramik cımbızlar, en ince tüyleri bile nazikçe alır

Seramik kaplı cımbızlar tüyleri sıkıca kavrar ve en ince tüylerin bile disklerin arasından kaymasını önler

Ekstra geniş başlık, tek seferde daha fazla tüy alır

Ekstra geniş başlık, tek seferde daha fazla tüy alır

Ekstra geniş epilasyon başlığı tek seferde daha fazla tüy alarak birkaç dakika içinde pürüzsüzlüğü haftalarca sürecek bir cilde sahip olmanızı sağlar

Titreşimli masaj çubuğu cildi yumuşatır ve rahatlatır

Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahatlatarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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2.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
1

13/04/2016

Türkiye

Türkiye

Başlıkları çabuk bozuldu.yedek parçası pahallı. atıp, braun marka ürün aldım. aynı şartlarda halen kullanmaya devam ediyorum, ancak sorun yok.

Bu kadar pahallı yedek parça fiyatlarından dolayı herhangi bir ihtiyacım olduğunda ürünlerinizi tercih etmiyorum.

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6570/10 Epilator için yapılmıştır

Bu değerlendirme SatinPerfect HP6570/10 Epilator için yapılmıştır

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