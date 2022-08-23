Yıllardır bu ürünü kullanıyorum. belki 15 yılı geçti. Artık eskidi diye yeni bir modelini almıştım, o sekiz parçalı idi ve hala kabında bekliyor. O, bu model kadar verimli değildi. Bu model en ince tüylere ulaşıyor, öyle memnunum ki. Sanırım bu ürün artık üretilmiyor. Çok isterdim yeniden uretilmesini Bulabilsem tekrar alırım çünkü zaman zaman kullandığım cihazın adaptorunde temassizlik oluyor. Yıllara meydan okudu cidden . Olsun yine de çok iyi. Hatta o kadar iyi ki üzerine başka epilasyon aleti tanımıyorum.