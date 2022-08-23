2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ultra hassas, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Oynar başlıklı buz soğutucusu, epilasyon sırasında cildinizi serinleten ve gevşeten özellikler kullanır.
Kablosuz
Kolay takılır buz soğutucusu
ve tıraş başlığı
Patentli buz soğutucu cildi rahatlatır, rahatsız edici epilasyon hissini azaltır. En etkin soğutma ve daha az acı için oynar başlık vücudunuzun her kıvrımına uyum sağlar.
Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.
Yarım milimetre kadar küçük tüyleri bile yakaladığından, tekrar epilasyon yapmak için tüylerin tamamen uzamasını beklemeniz gerekmez.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
23/08/2022
Türkiye
Epilasyon
Nezaman sıtoğa düşer bana haber verinçok menmun olduğum ürün
Avantajlar
Beyendşyim kullandiğlm ürün
Dezavantajlar
Daha acısız
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-08-23
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-08-23
Rszz
02/07/2020
Türkiye
Ah neden aynı ürün artık yok!
Satinell ice modelini 12 senedir kullanıyordum bir kez başlık değişti sadece geçen günde bozuldu tamamen,servis 250 tl gibi ücret çıkacagını yeni almanın daha uygun oldugunu söyledi ,diğer makinalara yorumlara bakıyorum karar veremiyorum çünkü bu modelden çok memnundum elim ayağımdı,aynısı nasıl üretilmez neden üretilmez size inanılmaz kızgınım lütfen bu modeli tekrar üretin,acısız epilasyon kablolu şarj derdi yok pil ömrü derdi yok,tutuş şekli derdi yok her durumda alıyor kıl tüy bırakmıyor of diyorum üretimden kaldırmaya karar veren kişi uyku uyuyamasın inşallah
Avantajlar
Performansı iyi-batık yapmıyor-hızlı alıyor
Dezavantajlar
12 senede bozuldu keşke bir 12 sene daha dursaydı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-07-02
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-07-02
Celik64
13/05/2020
Türkiye
Yıllara meydan okuyan cihaz
12 yildir kullaniyorum. Pili arizalandi baska bir cihazaldim kullanamadım gittim baska bir cihaz daha aldim o da olmadi. Eski cihazimi sokup yerine başka uydurma bi pil taktim uydurma birde sarj cihazi 3 yildirda bu sekilde kullaiyorum. Keske yenide üretilse yedekleyip alirim herhalde. Uzerine yok bu cihazın
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-12
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-05-12