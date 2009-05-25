Ultra hassas, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Oynar başlıklı buz soğutucusu, epilasyon sırasında cildinizi serinleten ve gevşeten özellikler kullanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hassas, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Oynar başlıklı buz soğutucusu, epilasyon sırasında cildinizi serinleten ve gevşeten özellikler kullanır. Tüm faydaları görün
Ultra hassas, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Oynar başlıklı buz soğutucusu, epilasyon sırasında cildinizi serinleten ve gevşeten özellikler kullanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hassas, ultra hızlı
Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Oynar başlıklı buz soğutucusu, epilasyon sırasında cildinizi serinleten ve gevşeten özellikler kullanır. Tüm faydaları görün
Epilatör
Toplam:
Patentli buz soğutucu cildi rahatlatır, rahatsız edici epilasyon hissini azaltır. En etkin soğutma ve daha az acı için oynar başlık vücudunuzun her kıvrımına uyum sağlar.
Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.
Yarım milimetre kadar küçük tüyleri bile yakaladığından, tekrar epilasyon yapmak için tüylerin tamamen uzamasını beklemeniz gerekmez.
%20 daha hızlı ve daha etkili.
Epilatör şarj edilebildiğinden, kablosuz da kullanılabilir ve istediğiniz yerde epilasyon yapabilirsiniz.
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