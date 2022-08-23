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Üretimden kaldırıldı

Satinelle Ice PremiumEpilatör

HP6517/00

5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Ultra hassas, ultra hızlı

Seramik diskler tüyü kökünden alarak ipeksi bir yumuşaklık sağlar. Oynar başlıklı buz soğutucusu, epilasyon sırasında cildinizi serinleten ve gevşeten özellikler kullanır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dahili buz soğutuculu ve masaj özellikli epilatör

Ultra hassas, ultra hızlı

  • Kablosuz

  • Kolay takılır buz soğutucusu

  • ve tıraş başlığı

Oynar başlıklı premium buz soğutucu

Oynar başlıklı premium buz soğutucu

Patentli buz soğutucu cildi rahatlatır, rahatsız edici epilasyon hissini azaltır. En etkin soğutma ve daha az acı için oynar başlık vücudunuzun her kıvrımına uyum sağlar.

Aloë vera ile sonik masaj

Aloë vera ile sonik masaj

Tüylerin çekilmesine karşı hassasiyeti en aza indirgeyerek cildi pürüzsüz hale getirir ve epilasyonun daha rahat yapılmasını sağlar.

Eğimli epilasyon başlığı

Eğimli epilasyon başlığı

Yarım milimetre kadar küçük tüyleri bile yakaladığından, tekrar epilasyon yapmak için tüylerin tamamen uzamasını beklemeniz gerekmez.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

23/08/2022

Türkiye

Türkiye

Epilasyon

Nezaman sıtoğa düşer bana haber verinçok menmun olduğum ürün

Avantajlar

Beyendşyim kullandiğlm ürün

Dezavantajlar

Daha acısız

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-08-23

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-08-23

02/07/2020

Türkiye

Türkiye

Ah neden aynı ürün artık yok!

Satinell ice modelini 12 senedir kullanıyordum bir kez başlık değişti sadece geçen günde bozuldu tamamen,servis 250 tl gibi ücret çıkacagını yeni almanın daha uygun oldugunu söyledi ,diğer makinalara yorumlara bakıyorum karar veremiyorum çünkü bu modelden çok memnundum elim ayağımdı,aynısı nasıl üretilmez neden üretilmez size inanılmaz kızgınım lütfen bu modeli tekrar üretin,acısız epilasyon kablolu şarj derdi yok pil ömrü derdi yok,tutuş şekli derdi yok her durumda alıyor kıl tüy bırakmıyor of diyorum üretimden kaldırmaya karar veren kişi uyku uyuyamasın inşallah

Avantajlar

Performansı iyi-batık yapmıyor-hızlı alıyor

Dezavantajlar

12 senede bozuldu keşke bir 12 sene daha dursaydı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-07-02

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-07-02

13/05/2020

Türkiye

Türkiye

Yıllara meydan okuyan cihaz

12 yildir kullaniyorum. Pili arizalandi baska bir cihazaldim kullanamadım gittim baska bir cihaz daha aldim o da olmadi. Eski cihazimi sokup yerine başka uydurma bi pil taktim uydurma birde sarj cihazi 3 yildirda bu sekilde kullaiyorum. Keske yenide üretilse yedekleyip alirim herhalde. Uzerine yok bu cihazın

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-05-12

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2018-05-12

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