Ekstra hassas, ekstra hızlı
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra hassas, ekstra hızlı
Ekstra hassas, ekstra hızlı
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra hassas, ekstra hızlı
Epilatör
Toplam:
Epilasyon sırasında cildinizi serinletir ve gevşetir.
Her zaman ve her yerde pratik saklama ve kolay kullanım.
Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.
Çekilme hissini minimuma indirerek daha fazla rahatlık sağlar.
Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası
Satinelle Massage, duşta kullanım için, bacaklarınızı tüy almaya hazırlamak amacıyla kullanabileceğiniz bir masaj lifiyle birlikte gelir. Düzenli kullanım, bacaklarınızın ipeksi pürüzsüzlüğünü koruyacak ve cildinizi parlatıp güzelleştirmesine ek olarak tüylerin cilt altında tekrar uzamalarını (batık tüyler) önlemenize yardımcı olacaktır.
Bu yeni yumuşak jel tutma yeri, mükemmel bir kavrama sağlar. Normal yumuşak malzemeyle karşılaştırıldığında, bu jel malzeme rafta beklerken kirlenmez.
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
F-box ağırlık ve boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Lojistik verileri
F-box ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Menşei
A-box ağırlık ve boyutlar