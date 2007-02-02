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    Satinelle

    Epilatör

    HP6481/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra hassas, ekstra hızlı Ekstra hassas, ekstra hızlı Ekstra hassas, ekstra hızlı
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      Satinelle Epilatör

      HP6481/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Ekstra hassas, ekstra hızlı

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Toplam:

        Ekstra hassas, ekstra hızlı

        Acıyı azaltan buz paketi ve masaj özellikli epilatör

        Acıyı azaltan buz paketi

        Acıyı azaltan buz paketi

        Epilasyon sırasında cildinizi serinletir ve gevşetir.

        Lüks saklama kılıfı

        Lüks saklama kılıfı

        Her zaman ve her yerde pratik saklama ve kolay kullanım.

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Seramik epilasyon sistemi

        Bu epilatör %20 daha hızlı* epilasyon için benzersiz seramik malzemeye ve ergonomik şekle sahiptir. *Philips Satin Ice modeliyle karşılaştırıldığında.

        Aktif masaj sistemi

        Çekilme hissini minimuma indirerek daha fazla rahatlık sağlar.

        Kolay temizlik için temizleme fırçası

        Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası

        Batık tüyleri önlemek için masaj lifi

        Satinelle Massage, duşta kullanım için, bacaklarınızı tüy almaya hazırlamak amacıyla kullanabileceğiniz bir masaj lifiyle birlikte gelir. Düzenli kullanım, bacaklarınızın ipeksi pürüzsüzlüğünü koruyacak ve cildinizi parlatıp güzelleştirmesine ek olarak tüylerin cilt altında tekrar uzamalarını (batık tüyler) önlemenize yardımcı olacaktır.

        Yumuşak jel tutma yeri

        Bu yeni yumuşak jel tutma yeri, mükemmel bir kavrama sağlar. Normal yumuşak malzemeyle karşılaştırıldığında, bu jel malzeme rafta beklerken kirlenmez.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
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          Vücut süngeri
          Evet
          Lüks saklama kılıfı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240 V

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          6 W
          Yakalama noktası sayısı
          24
          Disk sayısı
          13
          Devir hızı
          hız I: 2200, hız II: 2700

        • Özellikler

          2 hız ayarı
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        • F-box ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          235 x 174 x 95 (YxGxD) mm

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Motor
          DC 12 V
          Çekme işlemi/saniye
          hız I: 880, hız II: 1080

        • Özellikler

          Aktif masaj sistemi
          Evet
          Seramik epilasyon sistemi
          Evet
          Acıyı azaltan buz paketi
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        • Lojistik verileri

          Tabakaların sayısı
          4

        • F-box ağırlık ve boyutlar

          F-Box ağırlığı
          632 g

        • Lojistik verileri

          A-box başına F-box sayısı
          Evet
          Palet miktarı (EU)
          192 F kutusu
          Palet miktarı (GB)
          240 F kutusu
          Palet boyutu (EU)
          113,3 x 120 x 80 (YxGxD) cm
          Palet boyutu (GB)
          113,3 x 120 x 100 (UxGxD) cm
          Palet ağırlığı (EU)
          145,3 kg
          Palet ağırlığı (GB)
          177,9 kg

        • Menşei

          Menşei
          Slovenya

        • A-box ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          248 x 595 x 180 (YxGxD) mm
          A-Box ağırlığı
          4073 g

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