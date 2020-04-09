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  • Epilasyon artık çok kolay
  • Epilasyon artık çok kolay
  • Epilasyon artık çok kolay
  • Epilasyon artık çok kolay
  • Epilasyon artık çok kolay
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  • Epilasyon artık çok kolay
  • Epilasyon artık çok kolay
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Üretimden kaldırıldı

Satinelle EssentialKompakt epilatör

HP6422/01

4.4
| (33) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor
Epilasyon artık çok kolay
Philips Satinelle ile uzun süren pürüzsüzlüğün keyfini çıkarın. 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri kökünden nazikçe alır. Epilasyon; ergonomik gövde, kablolu kullanım ve optimum hijyen için yıkanabilir başlık ile artık çok daha kolay.
Tüm avantajları görüntüleyin

Epilasyon artık çok kolay

  • bacaklar için

  • 2 aksesuar

  • Kablolu epilatör

  • Ergonomik tutma yeri

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır

Bu epilatör 0,5 mm'ye kadar kısa tüyleri çekme hissi olmadan alan hassas cımbız disklere sahiptir.

Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

Bu epilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyunda yıkanabilir

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

33

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

09/04/2020

Türkiye

Türkiye

yardım

urun cok guzel asırı begenerek kullanıyordum yalnız baslıgını kaybettım ve farklı urun almak ıstemıyorum baslıgını ayrıyeten nasıl alabılırım satılıyor mu ?

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

29/08/2018

Türkiye

Türkiye

Çok memnun kaldim

Pratik tutuşu,kolay temizlenmesi tüyleri kökünden alışı,dış dizaynı bence güzel

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

27/08/2018

Türkiye

Türkiye

Muhteşem bir ürün

Merhaba öncelikle eski kullandığım ürünü aratmayan hatta benim için daha pratik ,daha kullanışlı bir ürün .Ürünün tutuş kolaylığı ,küçük oluşu ve az yer kaplaması çok ama çok hoşuma gitti.Ürün hem hızlı hemde aynı bölgede git gel gerektirmiyor.Ayrıca en ufak tüylere varıncaya kadar alıyor.Bu fiyata bu performans bence tek kelime ile harika .seyahat çantamın vazgeçilmezi oldu yalnız ürünün tek bir eksi özelliği var bence biraz gürültülü ama benim için çok da sorun değil performansı bu eksiyi kapatmaya yeter de artar .Şiddetle tavsiye ederim pişman olmayacağınız Philips'in sizin ne kadar değerli olduğunuzu hissettirdiği ürünlerden bir tanesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

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