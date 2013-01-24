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Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Oynar başlıklı masaj sistemi cildinizi rahatlatır ve epilasyon hissini azaltır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.
Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.
Satinelle Massage, duşta kullanım için, bacaklarınızı tüy almaya hazırlamak amacıyla kullanabileceğiniz bir masaj lifiyle birlikte gelir. Düzenli kullanım, bacaklarınızın ipeksi pürüzsüzlüğünü koruyacak ve cildinizi parlatıp güzelleştirmesine ek olarak tüylerin cilt altında tekrar uzamalarını (batık tüyler) önlemenize yardımcı olacaktır.
Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Lojistik verileri
Ağırlık ve boyutlar