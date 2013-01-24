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    Satinelle

    Epilatör

    HP6408/03
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Epilatör

      HP6408/03
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Epilatör

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Epilatör

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Satinelle Soft

        Oynar başlıklı masaj sistemine sahip hafif epilatör

        Oynar başlıklı masaj sistemi

        Oynar başlıklı masaj sistemi

        Oynar başlıklı masaj sistemi cildinizi rahatlatır ve epilasyon hissini azaltır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

        Üstün Philips epilasyon sistemi

        Üstün Philips epilasyon sistemi

        Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.

        Yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.

        Batık tüyleri önlemek için masaj lifi

        Satinelle Massage, duşta kullanım için, bacaklarınızı tüy almaya hazırlamak amacıyla kullanabileceğiniz bir masaj lifiyle birlikte gelir. Düzenli kullanım, bacaklarınızın ipeksi pürüzsüzlüğünü koruyacak ve cildinizi parlatıp güzelleştirmesine ek olarak tüylerin cilt altında tekrar uzamalarını (batık tüyler) önlemenize yardımcı olacaktır.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Oynar başlıklı masaj sistemi
          Evet
          Metal epilasyon sistemi
          Evet
          2 hız ayarı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          AC (ana şebeke)
          Gerilim
          Ülke koşullarına uygun adaptör
          Motor
          DC tip
          Güç tüketimi
          3  W
          Disk sayısı
          21
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733
          RPM hız 1
          1900 dk
          RPM hız 2
          2200 dk

        • Aksesuarlar

          Hassas bölge başlığı
          Hassas vücut bölgeleri için
          Vücut süngeri
          Daha az batık tüy
          Temizleme fırçası
          Kolay temizleme için

        • Lojistik verileri

          Bir katmandaki A-box sayısı (EU)
          60
          Bir katmandaki A-box sayısı (GB)
          75
          Katman sayısı (EU)
          4
          Katman sayısı (GB)
          4
          Palet miktarı (EU)
          240  adet
          Palet miktarı (GB)
          300  adet
          Palet boyutu (EU)
          113,3 x 120 x 80  cm
          Palet boyutu (GB)
          113,3 x 120 x 100  cm

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          232 x 175 x 75 (y x g x d)  mm
          F-Box ağırlığı
          659,5  g
          A-box boyutları
          247 x 200 x 400 (y x g x d)  mm
          A-box içindeki parça sayısı
          5  adet
          A-Box ağırlığı
          3531  g

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