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    Satinelle

    Epilatör

    HP6408/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Epilatör

      HP6408/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Satinelle Epilatör

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

        Toplam:

        Satinelle Soft

        Oynar başlıklı masaj sistemine sahip hafif epilatör

        Oynar başlıklı masaj sistemi

        Oynar başlıklı masaj sistemi

        Oynar başlıklı masaj sistemi cildinizi rahatlatır ve epilasyon hissini azaltır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

        Üstün Philips epilasyon sistemi

        Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.

        Yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet
          Hassas bölge başlığı
          Evet

        • Lojistik verileri

          CTV kodu
          884640802000

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100 V, 110 - 127 V veya 220 - 240 V (50-60 Hz)
          Motor
          DC tip

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          390 x 184 x 258 mm
          A-Box ağırlığı
          2454 g
          F-Box ağırlığı
          551 g

        • Lojistik verileri

          Bir katmandaki A-box sayısı (EU)
          10
          Bir katmandaki A-box sayısı (GB)
          15
          Katman sayısı (EU)
          3
          Katman sayısı (GB)
          2
          Palet miktarı (GB)
          120 pcs
          Palet boyutu (EU)
          80 x 120 cm
          Palet boyutu (GB)
          100 x 120 cm

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç tüketimi
          3 W
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Disk sayısı
          21
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          190 x 90 x 240 mm

        • Lojistik verileri

          Palet miktarı (EU)
          120 pcs

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç kaynağı
          AC (ana şebeke)

        • Teknik spesifikasyonlar

          RPM hız 1
          1900 dk
          RPM hız 2
          2200 dk

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box içindeki parça sayısı
          4 pcs
          Ambalaj tasarımı
          Pencereli ve tutma saplı cihaz kutusu

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