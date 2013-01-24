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    Satinelle

    Epilatör

    HP6408/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Epilatör

      HP6408/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Epilatör

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Epilatör

      Satinelle Soft

      Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.

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        Satinelle

        Satinelle

        Epilatör

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        Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.

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        Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet
          Metal epilasyon sistemi
          Evet
          Oynar başlıklı masaj sistemi
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          232 x 175 x 75 (y x g x d)  mm
          A-box boyutları
          247 x 200 x 400 (y x g x d)  mm
          A-box içindeki parça sayısı
          5  adet
          F-Box ağırlığı
          659,5  g
          A-Box ağırlığı
          3531  g

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Kolay temizleme için
          Hassas bölge başlığı
          Hassas vücut bölgeleri için
          Vücut süngeri
          Daha az batık tüy

        • Lojistik verileri

          Palet boyutu (GB)
          113,3 x 120 x 100  cm
          Palet boyutu (EU)
          113,3 x 120 x 80  cm
          Palet miktarı (EU)
          240  adet
          Palet miktarı (GB)
          300  adet
          Bir katmandaki A-box sayısı (EU)
          60
          Bir katmandaki A-box sayısı (GB)
          75
          Katman sayısı (EU)
          4
          Katman sayısı (GB)
          4

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