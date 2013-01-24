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Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle Soft
Yeni ve kompakt Satinelle Soft'ta cildinizi rahatlatan ve epilasyon hissini azaltan oynar başlıklı bir masaj sistemi bulunmaktadır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
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Oynar başlıklı masaj sistemi cildinizi rahatlatır ve epilasyon hissini azaltır. Sökülebilir olan cihaz kolayca temizlenebilir.
Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.
Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz
Özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Aksesuarlar
Lojistik verileri