Merhaba öncelikle eski kullandığım ürünü aratmayan hatta benim için daha pratik ,daha kullanışlı bir ürün .Ürünün tutuş kolaylığı ,küçük oluşu ve az yer kaplaması çok ama çok hoşuma gitti.Ürün hem hızlı hemde aynı bölgede git gel gerektirmiyor.Ayrıca en ufak tüylere varıncaya kadar alıyor.Bu fiyata bu performans bence tek kelime ile harika .seyahat çantamın vazgeçilmezi oldu yalnız ürünün tek bir eksi özelliği var bence biraz gürültülü ama benim için çok da sorun değil performansı bu eksiyi kapatmaya yeter de artar .Şiddetle tavsiye ederim pişman olmayacağınız Philips'in sizin ne kadar değerli olduğunuzu hissettirdiği ürünlerden bir tanesi