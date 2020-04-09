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Üretimden kaldırıldı

SatinelleEpilatör

HP6403/00

4.4
| (33) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor
Daha uzun süren pürüzsüz görünüm
Philips epilatör ile uzun süren pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Mükemmel tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüylerden arınmış bacaklar için tüyleri kökten alır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı ve etkili epilatör

Daha uzun süren pürüzsüz görünüm

  • Satinelle

  • tıraş başlığı ile

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

Ekstra tıraş başlığı

Ekstra tıraş başlığı

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

33

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

09/04/2020

Türkiye

Türkiye

yardım

urun cok guzel asırı begenerek kullanıyordum yalnız baslıgını kaybettım ve farklı urun almak ıstemıyorum baslıgını ayrıyeten nasıl alabılırım satılıyor mu ?

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

29/08/2018

Türkiye

Türkiye

Çok memnun kaldim

Pratik tutuşu,kolay temizlenmesi tüyleri kökünden alışı,dış dizaynı bence güzel

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

27/08/2018

Türkiye

Türkiye

Muhteşem bir ürün

Merhaba öncelikle eski kullandığım ürünü aratmayan hatta benim için daha pratik ,daha kullanışlı bir ürün .Ürünün tutuş kolaylığı ,küçük oluşu ve az yer kaplaması çok ama çok hoşuma gitti.Ürün hem hızlı hemde aynı bölgede git gel gerektirmiyor.Ayrıca en ufak tüylere varıncaya kadar alıyor.Bu fiyata bu performans bence tek kelime ile harika .seyahat çantamın vazgeçilmezi oldu yalnız ürünün tek bir eksi özelliği var bence biraz gürültülü ama benim için çok da sorun değil performansı bu eksiyi kapatmaya yeter de artar .Şiddetle tavsiye ederim pişman olmayacağınız Philips'in sizin ne kadar değerli olduğunuzu hissettirdiği ürünlerden bir tanesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Essential HP6419/01 Compact epilator için yapılmıştır

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