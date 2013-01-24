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    Satinelle

    Satinelle Epilatör

    HP6400
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
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      Satinelle Satinelle Epilatör

      HP6400
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Satinelle Satinelle Epilatör

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır. Tüm faydaları görün

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Satinelle Satinelle Epilatör

      Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

      Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır. Tüm faydaları görün

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        Satinelle

        Satinelle

        Satinelle Epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

        Hızlı ve etkili epilatör

        • Bacaklar
        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

        Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

        Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

        Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

        Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

        İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Ekstra hijyen ve kolay temizleme için yıkanabilir epilasyon başlığı

        Bu eplilatör yıkanabilir epilasyon başlığına sahiptir. Bu sayede daha iyi hijyen için epilasyon başlığını musluk suyu altında yıkayabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          2 hız ayarı
          Evet
          Metal epilasyon sistemi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240  V
          Disk sayısı
          21
          Yakalama noktası sayısı
          20
          Güç tüketimi
          7,5  W
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          600
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          733

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