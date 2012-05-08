2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bacaklar
Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı
4.2
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ayışığı
08/05/2012
Türkiye
bu ürünün özellikleri çok güzel
ürün çok kullanışlı hem az parçası var hem de tahmininizden daha çok iş yapıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır
Starkc
05/08/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Oldukça sağlam
Ürün kullanımı kolay, yıkanabilen başlığı çok iyi yaklaşık 7 yıldır kullanıyorum bir arıza yapmadı. Başka arkadaşlarım da tavsiyem üzeri aldılar onların da herhangi bir şikayetleri yok . Fiyat performans ilişkisi en iyi epilatör.
Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır
Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır
saklıservet
05/12/2013
Türkiye
kalite
kullandıgım üründen gayet memnunum.eşim ile ortak kullanıyorum...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır