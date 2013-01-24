Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır. Tüm faydaları görün