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  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
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  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
  • Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

Üretimden kaldırıldı

SatinelleSatinelle Epilatör

HP6400/00

4.2
| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın
Philips'in bu epilatör modeli ile uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın. Maksimum tüy alma deneyimi ve dört haftaya kadar tüysüz bacaklar için tüyleri kökünden alır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı ve etkili epilatör

Uzun süre pürüzsüz bacakların keyfini çıkarın

  • Bacaklar

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Etkili epilasyon sistemi, tüyleri kökünden alır

Bu epilatör cildinizi haftalar boyunca pürüzsüz ve tüysüz tutan bir etkili epilasyon sistemiyle donatılmıştır

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Rahat tutuş için ergonomik tutma yeri

Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!

Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

Hassas epilasyon ve maksimum performans için iki hız ayarı

İnce tüyler ve ulaşılması zor bölgeler için ekstra hız ayarı

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

bu ürünün özellikleri çok güzel

ürün çok kullanışlı hem az parçası var hem de tahmininizden daha çok iş yapıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır

05/08/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Oldukça sağlam

Ürün kullanımı kolay, yıkanabilen başlığı çok iyi yaklaşık 7 yıldır kullanıyorum bir arıza yapmadı. Başka arkadaşlarım da tavsiyem üzeri aldılar onların da herhangi bir şikayetleri yok . Fiyat performans ilişkisi en iyi epilatör.

Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır

Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır

05/12/2013

Türkiye

Türkiye

kalite

kullandıgım üründen gayet memnunum.eşim ile ortak kullanıyorum...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları