Satinelle
Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle
Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.
Satinelle
Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Satinelle
Benzersiz Philips epilasyon sistemi, tüyleri kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen tüyler yumuşak ve incedir ve epilasyon işlemi hızlı ve kolaydır.
Epilatör
Toplam:
Optimum hijyen sağlayan kolay temizlik için temizleme fırçası
Benzersiz Philips Epilasyon Sistemi, kılları kökünden çekerek cildinizin haftalar boyunca pürüzsüz olmasını sağlar. Geriden gelen kıllar yumuşak ve incedir.
Ekstra hijyen ve kolay temizlik için.
Aksesuarlar
Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar