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    EnergyLight

    HF3309/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Enerjik hissedin Enerjik hissedin Enerjik hissedin
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      EnergyLight

      HF3309/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Enerjik hissedin

      Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      EnergyLight

      Enerjik hissedin

      Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.

      Enerjik hissedin

      Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      EnergyLight

      Enerjik hissedin

      Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.

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        EnergyLight

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        Enerjik hissedin

        güneşli bir günde olduğu gibi

        Orijinal Philips EnergyLight lambalar

        Orijinal Philips EnergyLight lambalar

        EnergyLight, doğal gün ışığının tüm yoğunluğu ve kalitesiyle ışık üreten orijinal Philips EnergyLight lambalara sahiptir. Göz kamaştırma ve parlama yapmadan size 10.000 lüks değerinde ışık verebilir. EnergyLight'ı günde 30 dakika (bu süre boyunca lambaya doğrudan bakmaya gerek yoktur) 10.000 lüks yoğunlukta kullanırsanız, sadece 5 günlük kullanım sonunda enerji seviyenizde ve ruh halinizdeki değişikliği fark edeceksiniz.

        Dijital zamanlayıcı ve ekran

        Dijital zamanlayıcı ve ekran

        EnergyLight HF 3309, kullanım kolaylığı için, kazanılan enerji miktarı ile ilgili doğrudan geri bildirim yapan, dahili kullanıcı protokollü dijital kullanıcı arabirimi ile donatılmıştır.

        Işık seviyesi ayarlayıcı

        Işık seviyesi ayarlayıcı

        Cihazı sizin için kullanışlı (örn. kolay okuma için) bir ışık seviyesinde kullanın ve kışın rehavetinden kurtulup yazın enerjisiyle dolun. EnergyLight, bir ışık yoğunluğu ayarlayıcıya sahiptir; böylece, kişisel tercihinize uyacak şekilde 0 - 10.000 lüks (15-20 cm'de) değeri arasında kolayca ayarlanabilir.

        Ayarlanabilir açı

        Ayarlanabilir açı

        Cihaz rahat kullanım için çeşitli açılarda konumlandırılabilir.

        UV yaymaz

        UV yaymaz

        EnergyLight, doğal gün ışığı tayfı kullanır. Avrupa güvenlik standartlarını karşılar ve UV filtreleyici bir filme sahiptir. Bu nedenle EnergyLight, kullanım açısından güvenlidir.

        Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından desteklenmektedir

        Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından desteklenmektedir

        Bu cihazın sağlığa kanıtlanmış faydaları vardır ve Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından onaylanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          72  W
          Gerilim
          220/230
          Frekans
          50/60  Hz
          Lamba tipleri
          2 PL-L 36W Philips EnergyLight
          Lambaların ömrü
          10.000
          Balast tipi
          HF-R 232PLT (Yüksek Frekans)
          Balast çalışma frekansı
          42.000  kHz
          Yalıtım
          Sınıf II (çift izolasyonlu)
          Kordon uzunluğu
          3  m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          33x57x18 (GxYxD)  cm
          Ürün ağırlığı
          3,5  kg
          F kutusu boyutları (=A kutusu)
          36x62,2x21,5 (GxYxD)  cm
          F kutusu ağırlığı (=A kutusu)
          4,4  kg
          Avrupa ölçü sistemi miktarları
          30 (İngiltere 39)  adet

        • Lojistik verileri

          CTV kodu
          884330901000
          Menşei
          Almanya

        • Güvenlik

          UV yaymaz
          Filtreleme ekranından UV ışını yayılmaz
          Titreşimsiz
          baş ağrılarını önleyen yüksek frekans balastı sayesinde
          Cenelec onaylı
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Ürün üzerinde kullanıcı protokolü
          Evet
          Dijital kullanıcı arabirimi
          enerji ve zamanla ilgili geri bildirim için
          Enerji çubuğu
          , ne kadar enerji kazanıldığını gösterir
          Dijital zamanlayıcı
          Evet
          Duraklatma fonksiyonu
          Evet
          Açma/kapama düğmesi
          Evet

        • Günde 30 dakika ile enerjik hissedin

          Orijinal Philips EnergyLight
          lambalar: 20 cm'de 10.000 Lüks, 60 cm'de 2.500 Lüks

        • Rahat ışık

          Işık seviyesi ayarlayıcı
          Evet

        • Kolay konumlandırılır

          Ayarlanabilir açı
          20 derece
          Kompakt boy
          18x33 (DxG)  cm

        • Memnuniyet göstergesi

          %94 memnun kullanıcı
          Evet
          En uygun satın alım
          HF 3305'in yerine geçen ürün olarak STIWA (2003) tarafından ödüllü

        • Tıbbi cihaz

          Sağlığa faydası kanıtlanmış
          Evet

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