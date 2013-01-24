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Enerjik hissedin
Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Enerjik hissedin
Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.
Enerjik hissedin
Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Enerjik hissedin
Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.
EnergyLight
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
EnergyLight, doğal gün ışığının tüm yoğunluğu ve kalitesiyle ışık üreten orijinal Philips EnergyLight lambalara sahiptir. Göz kamaştırma ve parlama yapmadan size 10.000 lüks değerinde ışık verebilir. EnergyLight'ı günde 30 dakika (bu süre boyunca lambaya doğrudan bakmaya gerek yoktur) 10.000 lüks yoğunlukta kullanırsanız, sadece 5 günlük kullanım sonunda enerji seviyenizde ve ruh halinizdeki değişikliği fark edeceksiniz.
EnergyLight HF 3309, kullanım kolaylığı için, kazanılan enerji miktarı ile ilgili doğrudan geri bildirim yapan, dahili kullanıcı protokollü dijital kullanıcı arabirimi ile donatılmıştır.
Cihazı sizin için kullanışlı (örn. kolay okuma için) bir ışık seviyesinde kullanın ve kışın rehavetinden kurtulup yazın enerjisiyle dolun. EnergyLight, bir ışık yoğunluğu ayarlayıcıya sahiptir; böylece, kişisel tercihinize uyacak şekilde 0 - 10.000 lüks (15-20 cm'de) değeri arasında kolayca ayarlanabilir.
Cihaz rahat kullanım için çeşitli açılarda konumlandırılabilir.
EnergyLight, doğal gün ışığı tayfı kullanır. Avrupa güvenlik standartlarını karşılar ve UV filtreleyici bir filme sahiptir. Bu nedenle EnergyLight, kullanım açısından güvenlidir.
Bu cihazın sağlığa kanıtlanmış faydaları vardır ve Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından onaylanmıştır.
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri
Güvenlik
Kullanım kolaylığı
Günde 30 dakika ile enerjik hissedin
Rahat ışık
Kolay konumlandırılır
Memnuniyet göstergesi
Tıbbi cihaz