Işık seviyesi ayarlayıcı

Cihazı sizin için kullanışlı (örn. kolay okuma için) bir ışık seviyesinde kullanın ve kışın rehavetinden kurtulup yazın enerjisiyle dolun. EnergyLight, bir ışık yoğunluğu ayarlayıcıya sahiptir; böylece, kişisel tercihinize uyacak şekilde 0 - 10.000 lüks (15-20 cm'de) değeri arasında kolayca ayarlanabilir.