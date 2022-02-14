Kullandığım zaman evi müthiş bir kahve kokusu kaplıyor. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Damak zevkinize uygun yoğunluk ve asiditeye sahip kahve çeşidi tercihinde bulunursanız mutlu kalırsınız. Kullanımı gerçekten pratik. İçinde filtre olmayışı sorun değil (zaten bu belirtiliyor), kahve makinesini alıyorsanız kağıt / diğer filtrelerden edinebilirsiniz. Günün dileğiniz zamanında isterseniz o an isterseniz saatini ayarladığınız zaman sıcak kahve içebilirsiniz. Lezzeti alabilmek için kısa bir süre demlenmesine izin verin. Kullanım sonrası aparatları yıkamanızı, su konulan haznenin kapağını bir süre açık tutmanızı ve 15 gün de bir öğütücüyü fırçası ile temizlemenizi tavsiye ederim.