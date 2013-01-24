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    Grind & Brew

    Kahve makinesi

    HD7761/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir. Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir. Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
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      Grind & Brew Kahve makinesi

      HD7761/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Grind & Brew Kahve makinesi

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Grind & Brew Kahve makinesi

      Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

      Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün

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        Grind & Brew

        Grind & Brew

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

        Entegre çekirdek öğütücüsü ile en taze kahveleri hazırlayın

        • Cam sürahili
        • Entegre kahve öğütücü
        • Siyah ve metal
        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.

        Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre çekirdek öğütücü

        Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre çekirdek öğütücü

        Taze çekilmiş kahvenin o lezzetli tadını elde etmek için taze kahve çekirdekleri, kahve hazırlanmadan önce öğütülür. Bu kahve makinesinde en ideal öğütme boyutunun sağlanması, dolayısıyla da en iyi tadın elde edilmesi için konik biçimli öğütücüler bulunur.

        Favori lezzetiniz için öğütme seçici düğmesi

        Favori lezzetiniz için öğütme seçici düğmesi

        3 öğütme seçeneğinden birini belirleyerek kahve tadını kişisel tercihinize göre ayarlayın. Daha sert bir kahve için ince veya daha hafif, yumuşak bir filtre kahve için kalın öğütmeyi seçin.

        Çekilmiş kahve için öğütücü kapatma fonksiyonu

        Çekilmiş kahve için öğütücü kapatma fonksiyonu

        Kahve çekirdekleri yerine çekilmiş kahve de kullanabilirsiniz. Öğütücü kapatma fonksiyonu, öğütücüyü devre dışı bırakarak filtreye kolayca çekilmiş kahve doldurmanızı sağlar.

        Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

        Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

        Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        Kahvenin kolayca doldurulması için döner filtre tutucu

        Kahvenin kolayca doldurulması için döner filtre tutucu

        Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.

        LCD ekran ile kahve ayarlarını kolayca seçin

        LCD ekran ile kahve ayarlarını kolayca seçin

        LCD ekran ve benzersiz kahve hazırlama düğmesi ile fincan sayısı ve kahve sertliği gibi kahve ayarlarını kolayca seçebilirsiniz.

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

        Ayarlanabilir sıcak tutma süresi

        Ayarlanabilir sıcak tutma süresi

        Hazırladıktan sonra kahvenizin ne kadar süre sıcak kalacağına karar verin. Otomatik kapanma süresini 30 dakikadan 2 saate varan sürelerde ayarlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          Cam sürahi

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1000  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (GxDxY)
          212 x 277 x 440  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          6,2  kg
          Ürün ağırlığı
          4,6  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Metal

        • Teknik spesifikasyonlar

          Su kazanları
          0
          Frekans
          50  Hz
          Gerilim
          230  volt
          Bir fincan için pişirme süresi
          10  dk
          Su haznesi kapasitesi
          8 - 12  bardaklar
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  L
          Kahve sıcaklığı
          80 - 85  derece
          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Pompa basıncı
          Pompasız  bar

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Kaplama

          Malzeme su haznesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik ve plastik

        • Genel özellikler

          Kahveli içecekler
          Damlamalı filtre kahve
          Uyumlu kahve hizmeti
          Bütün kahve çekirdekleri, çekilmiş kahve tozu
          Her içecek için özelleştirme
          Ayarlanabilir kahve sertliği
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          • Makinede yıkanabilen parçalar
          • Çıkarılabilir filtre tutucu
          Kolay kullanım ve temizlik
          • Otomatik kapanma
          • Ekran
          • Damlama önleyici
          • Su seviyesi göstergesi
          Öğütücü ayarları
          3
          Özel işlevler
          Seramik öğütücü
          Ekran türü
          LCD

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