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Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.
Taze çekilmiş kahvenin o lezzetli tadını elde etmek için taze kahve çekirdekleri, kahve hazırlanmadan önce öğütülür. Bu kahve makinesinde en ideal öğütme boyutunun sağlanması, dolayısıyla da en iyi tadın elde edilmesi için konik biçimli öğütücüler bulunur.
3 öğütme seçeneğinden birini belirleyerek kahve tadını kişisel tercihinize göre ayarlayın. Daha sert bir kahve için ince veya daha hafif, yumuşak bir filtre kahve için kalın öğütmeyi seçin.
Kahve çekirdekleri yerine çekilmiş kahve de kullanabilirsiniz. Öğütücü kapatma fonksiyonu, öğütücüyü devre dışı bırakarak filtreye kolayca çekilmiş kahve doldurmanızı sağlar.
Kahvenizin yoğunluğunu yumuşak, orta veya yoğun olarak ayarlayın.
Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.
Filtre tutucu yana doğru çevrilerek açılır. Bu da kahvenin doldurulmasını kolaylaştırır. Filtre tutucu aynı zamanda kolay temizleme için çıkarılabilir.
LCD ekran ve benzersiz kahve hazırlama düğmesi ile fincan sayısı ve kahve sertliği gibi kahve ayarlarını kolayca seçebilirsiniz.
Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.
Hazırladıktan sonra kahvenizin ne kadar süre sıcak kalacağına karar verin. Otomatik kapanma süresini 30 dakikadan 2 saate varan sürelerde ayarlayabilirsiniz.
Aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Servis
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım
Teknik spesifikasyonlar
Menşei
Kaplama
Genel özellikler