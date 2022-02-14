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  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
  • Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

Üretimden kaldırıldı

Grind & BrewKahve makinesi

HD7761/00

3.6
| (33) İncelemeler
Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.
Bu öğütücülü kompakt Grind & Brew kahve makinesi mükemmel lezzette kahve hazırlamak için tercihlerinizi kolayca ayarlamanızı sağlayan modern tasarım ve benzersiz kahve hazırlama kontrol düğmesiyle sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Entegre çekirdek öğütücüsü ile en taze kahveleri hazırlayın

Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve çekirdeği gerekir.

  • Cam sürahili

  • Entegre kahve öğütücü

  • Siyah ve metal

Aroma karıştırıcı, optimum lezzet için kahveyi eşit şekilde dağıtır

Aroma karıştırıcı, optimum lezzet için kahveyi eşit şekilde dağıtır

Demlik içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve tutarlı aromanın sunulması için akan kahveyi demliğe eşit şekilde dağıtır.

Moedor de grãos integrado para um café sempre fresco

Moedor de grãos integrado para um café sempre fresco

Deseja um café mais curto, como se toma no Mediterrâneo? Sem problema. Com o sistema corta-pingos da sua cafeteira elétrica, você pode retirar a xícara antes que o ciclo completo esteja concluído.

Botão seletor de moagem para um café ao seu gosto

Botão seletor de moagem para um café ao seu gosto

Nas cafeteiras elétricas de café expresso, a espessura do grão também influencia no sabor final da bebida. Escolha uma moagem mais fina para um café mais forte e intenso, e uma moagem mais grossa para uma bebida mais suave. A cafeteira em grão Phillips Walita Grind & Brew oferece 9 opções de espessura de moagem e um botão simples que permite a você escolher entre elas.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.6

5 üzerinden

33

İncelemeler

14/02/2022

Türkiye

Türkiye

Tam bir fiyat performans ürünü

Tazecik çekilmiş çekirdekten nefis kahveler içmek için doğru tercih. 2 saat sıcak tutma özelliği var çok memnunum.

Avantajlar

Kompakt tasarım

Dezavantajlar

Suyun hepsini kullanıyor ölçülü koymanız lazım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

24/01/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ve estetik

1 gr kahve için 13 gr su oranıyla ideal olan 1/16 oranını sağlayamasa da su miktarını ve çekirdek ölçüsünü ayarlayarak kendi reçetenizi oluşturup ideal lezzeti yakalaya bilirsiniz. En ince değirmen ayarında bile bir nebze iri öğütüyor ki filtre kahve için kabul edilebilir boyutta. Kesinlikle piyasada bulunan rakipleri arasında tartışmasız en iyisi.

Avantajlar

120 dk ya var sıcak tutma süresi, çekirdek değirmeni sayesinde muhteşem kahve kokusu ve aramosı, su miktarıyla oynayarak kendi reçetenizi oluşturma imkanı, kaliteli ve şık dizayn

Dezavantajlar

bir fincan yaklaşık 135 ml ve 10.4 gr kahve olarak ayarlı. Bu da 1/13 oranına denk geliyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

01/10/2021

Türkiye

Türkiye

mmm... leziz aroma ...kullanımı pratik

Kullandığım zaman evi müthiş bir kahve kokusu kaplıyor. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Damak zevkinize uygun yoğunluk ve asiditeye sahip kahve çeşidi tercihinde bulunursanız mutlu kalırsınız. Kullanımı gerçekten pratik. İçinde filtre olmayışı sorun değil (zaten bu belirtiliyor), kahve makinesini alıyorsanız kağıt / diğer filtrelerden edinebilirsiniz. Günün dileğiniz zamanında isterseniz o an isterseniz saatini ayarladığınız zaman sıcak kahve içebilirsiniz. Lezzeti alabilmek için kısa bir süre demlenmesine izin verin. Kullanım sonrası aparatları yıkamanızı, su konulan haznenin kapağını bir süre açık tutmanızı ve 15 gün de bir öğütücüyü fırçası ile temizlemenizi tavsiye ederim.

Avantajlar

Çekirdek ve öğütülmüş kahve kullanımı; iki farklı çekirdek kahvenin harmanlanabilmesi; hazırlanan kahvenin 120 dakika sıcak kalması (ki bu pek çok markada yok); zaman ayarının oluşu; kolay temizlenir olması; gayet şık bir dizaynı olması; cam haznede homojen aromayı sağlayan kısmın bulunması,

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır

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