Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre çekirdek öğütücü

Taze çekilmiş kahvenin o lezzetli tadını elde etmek için taze kahve çekirdekleri, kahve hazırlanmadan önce öğütülür. Bu kahve makinesinde en ideal öğütme boyutunun sağlanması, dolayısıyla da en iyi tadın elde edilmesi için konik biçimli öğütücüler bulunur.