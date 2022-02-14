2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD7761/00
Cam sürahili
Entegre kahve öğütücü
Siyah ve metal
Demlik içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve tutarlı aromanın sunulması için akan kahveyi demliğe eşit şekilde dağıtır.
Deseja um café mais curto, como se toma no Mediterrâneo? Sem problema. Com o sistema corta-pingos da sua cafeteira elétrica, você pode retirar a xícara antes que o ciclo completo esteja concluído.
Nas cafeteiras elétricas de café expresso, a espessura do grão também influencia no sabor final da bebida. Escolha uma moagem mais fina para um café mais forte e intenso, e uma moagem mais grossa para uma bebida mais suave. A cafeteira em grão Phillips Walita Grind & Brew oferece 9 opções de espessura de moagem e um botão simples que permite a você escolher entre elas.
3.6
5 üzerinden
33
İncelemeler
Güloç
14/02/2022
Türkiye
Tam bir fiyat performans ürünü
Tazecik çekilmiş çekirdekten nefis kahveler içmek için doğru tercih. 2 saat sıcak tutma özelliği var çok memnunum.
Avantajlar
Kompakt tasarım
Dezavantajlar
Suyun hepsini kullanıyor ölçülü koymanız lazım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
bubu23
24/01/2022
Türkiye
Kaliteli ve estetik
1 gr kahve için 13 gr su oranıyla ideal olan 1/16 oranını sağlayamasa da su miktarını ve çekirdek ölçüsünü ayarlayarak kendi reçetenizi oluşturup ideal lezzeti yakalaya bilirsiniz. En ince değirmen ayarında bile bir nebze iri öğütüyor ki filtre kahve için kabul edilebilir boyutta. Kesinlikle piyasada bulunan rakipleri arasında tartışmasız en iyisi.
Avantajlar
120 dk ya var sıcak tutma süresi, çekirdek değirmeni sayesinde muhteşem kahve kokusu ve aramosı, su miktarıyla oynayarak kendi reçetenizi oluşturma imkanı, kaliteli ve şık dizayn
Dezavantajlar
bir fincan yaklaşık 135 ml ve 10.4 gr kahve olarak ayarlı. Bu da 1/13 oranına denk geliyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Dafne Kahve
01/10/2021
Türkiye
mmm... leziz aroma ...kullanımı pratik
Kullandığım zaman evi müthiş bir kahve kokusu kaplıyor. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve memnunum. Damak zevkinize uygun yoğunluk ve asiditeye sahip kahve çeşidi tercihinde bulunursanız mutlu kalırsınız. Kullanımı gerçekten pratik. İçinde filtre olmayışı sorun değil (zaten bu belirtiliyor), kahve makinesini alıyorsanız kağıt / diğer filtrelerden edinebilirsiniz. Günün dileğiniz zamanında isterseniz o an isterseniz saatini ayarladığınız zaman sıcak kahve içebilirsiniz. Lezzeti alabilmek için kısa bir süre demlenmesine izin verin. Kullanım sonrası aparatları yıkamanızı, su konulan haznenin kapağını bir süre açık tutmanızı ve 15 gün de bir öğütücüyü fırçası ile temizlemenizi tavsiye ederim.
Avantajlar
Çekirdek ve öğütülmüş kahve kullanımı; iki farklı çekirdek kahvenin harmanlanabilmesi; hazırlanan kahvenin 120 dakika sıcak kalması (ki bu pek çok markada yok); zaman ayarının oluşu; kolay temizlenir olması; gayet şık bir dizaynı olması; cam haznede homojen aromayı sağlayan kısmın bulunması,
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Grind & Brew HD7769/00 Öğütücülü filtre kahve makinesi için yapılmıştır