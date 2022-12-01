      Çevre Dostu Mutfak Serisi Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

      HD5120/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum
      4 Ödüller

      Her sabah kahvenizin mükemmel lezzetinin ve aromasının tadını çıkarın. Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² ve daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak enerji verimli özelliklerle sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır.

      Çevre Dostu Mutfak Serisi Filtre Kahve Makinesi, 1,2 l

      Philips Çevre Dostu Filtre Kahve Makinesi

      • %100 Biyo bazlı plastikler²
      • 1,2 l/10 büyük fincan kapasitesi
      • Otomatik kapanma
      • İpek beyaz mat kaplama
      Hızlı demleme süresi ve otomatik kapanma özelliği ile enerjiden tasarruf edin

      Otomatik kapanma özelliği sayesinde cihaz, enerji tasarrufu ve ekstra güvenlik sağlamak için 30 dakika içinde kapanır. Daha fazla enerji tasarrufu için 10 dakikada sürahinin tamamını dolduracak miktarda kahve demlenebilir.

      Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

      Üretim sürecinde CO2 ayak izini %24¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.

      15 fincana kadar kahve

      Maksimum 1,2 litre kapasiteli bu kahve makinesi 2 fincandan 10 büyük veya 15 küçük fincana kadar kahve hazırlayabilir. Kompakt tasarımı sayesinde, geniş kapasitesiyle bile tezgahınızda çok az yer kaplar.

      Kahve dökülmesini önlemek için damlama önleyici özelliği

      Damlama önleyici özelliği, tüm kahve demlenmeden önce bir fincan kahve almanızı sağlarken kahvenin dökülmesini önler.

      Kolay okunur su seviyesi göstergesi

      Kolay okunur su seviyesi göstergesi, su haznesini istediğiniz seviyeye kadar doldurmanızı sağlayarak enerji israfının önüne geçer ve sadece ihtiyacınız olan miktarda kahve hazırlamanızı sağlar.

      Güvenlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı

      %100 Biyo bazlı plastikler², ayçiçeği yağı gibi biyolojik ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Yemeklerden arta kalan kullanılmış yağ ve diğer bitki atıkları, toplanıp yiyeceklerle temas için uygun hale getirilmek üzere çevre dostu bir işlemle geri dönüştürülmüştür. Otomatik kapanma özelliği sayesinde cihaz, enerji tasarrufu ve ekstra güvenlik sağlamak için 30 dakika içinde kapanır.

      Sürahinin içerisindeki akıllı başlık, akan kahveyi sürahinin içerisinde eşit bir şekilde karıştırarak ilk fincandan son fincana kadar lezzetli ve değişmeyen bir aroma sağlar.

      Mutfağınızda dikkatleri üzerine çeken ipek beyaz mat kaplamasıyla sürdürülebilirlik hiç bu kadar şık görünmemişti.

      Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan bir tasarıma sahiptir. Kolay kullanım ve temizlik için tasarlanmış, çıkarılabilir bir kapağı ve cam sürahisi vardır. Philips Çevreye Duyarlı Koleksiyon, 2022 yılında IF ve Red Dot tasarım ödülünü kazanmıştır.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Birincil Malzeme
        Plastik
        Su Haznesi Kapasitesi
        1320 ml
        Garanti
        2 yıl

      • Teknik Özellikler

        Güç
        1000 W
        Gerilim
        220-240 V
        Frekans
        50-60 Hz
        Pil/Akü Ürünü
        Hayır

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik kapanma
        Evet

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        32,2 cm
        Ürün Genişliği
        17,3 cm
        Ürün Yüksekliği
        34,6 cm
        Ürün Ağırlığı
        2050 g
        Paket Uzunluğu
        21,4 cm
        Paket Genişliği
        35,2 cm
        Paket Yüksekliği
        39 cm
        Paket Ağırlığı
        1112 g

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      • ¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama
      • ²Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %82'sini oluşturur).
