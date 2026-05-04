    Kalıcı performans için 3'ü 1 arada filtre

      Orijinal yedek filtre 3'ü 1 arada entegre

      FYM860/30

      Kalıcı performans için 3'ü 1 arada filtre

      NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme, sizi bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan tüyü, gazlar ve diğer kirleticilere karşı korur. Bu, Air Performer için yedek filtredir.

      Orijinal yedek filtre 3'ü 1 arada entegre

      Kalıcı performans için 3'ü 1 arada filtre

      Mükemmel uyum sağlayan orijinal Philips filtre

      • 12 aylık ömür
      • 0,003 um'da %99,97 filtreleme
      • Ön Filtre, HEPA, Aktif Karbon
      • Gazları ve kokuları filtreler
      Orijinal Philips filtre, cihazla aynı anda tasarlanmıştır ve mükemmel uyum sağlar. Bu, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını garanti eder.

      Entegre Philips 3'ü 1 arada filtre, sürekli koruma sağlar ve 12 aya kadar optimum filtrelemeyi garanti eder. (1)

      Philips cihazınız, ön filtreyi ne zaman temizlemeniz ve filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini size bildirir. Bir dakikadan kısa sürede değiştirilebilir. Bu sayede cihazınızın bakımı zahmetsizdir ve her zaman temiz, sağlıklı havadan keyif alabilirsiniz.

      Optimum filtreleme performansı için ön filtreyi düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizleyin.

      Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkmadan önce bir dizi zorunlu ve sıkı denetim testinden geçer. Günde 24 saat, haftada 7 gün kesintisiz kullanım için hizmet ömrü ve dayanıklılık açısından sıkı kontrollere tabi tutulur. Filtrelerimiz, filtrenin ömrünün son gününe kadar Philips arıtıcınızdan en iyi performansı almanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

      Yalnızca Philips Hava Arıtıcılar, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini gidermek için aktif karbon ve ön filtre ile NanoProtect HEPA filtrelemeye sahiptir(4). NanoProtect HEPA teknolojisi kirleticileri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda onları çekmek için elektrostatik yük kullanır ve geleneksel HEPA H13 filtrelemeye göre 2 kat daha fazla havayı daha yüksek enerji verimliliğiyle temizler(5).

      Air+ uygulamasıyla filtrenizin ömrünü ve durumunu her zaman, her yerde takip edin. Filtrenizi değiştirme zamanı geldiğinde bildirim alırsınız ve uygulamamız üzerinden doğrudan kolayca yeni filtre sipariş edebilirsiniz (2).

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Ürün Tipi
        HEPA NanoProtect filtre
        Kutuya dahildir
        1 adet filtre
        HEPA NanoProtect
        Evet
        Ön filtre
        Evet
        Aktif karbon
        Evet
        Kullanım ömrü
        1 yıla kadar

      • Performans

        Partikül filtreleme
        0,003 mikron boyutunda %99,97

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Yüksekliği
        253 mm
        Ürün Ağırlığı
        0,78 kg
        Ürün Genişliği
        211 mm
        Ürün Uzunluğu
        211 mm
        Paket Uzunluğu
        222 mm
        Paket Genişliği
        222 mm
        Paket Yüksekliği
        260 mm
        Paket Ağırlığı
        1,04 kg

      • Değiştirme

        Philips hava temizleyiciler için
        AMF870, AMF765, AMF865​

      • (1) Önerilen ömür, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresine ve şehirdeki kirlilik seviyesine ilişkin WHO verilerine göre hesaplanmıştır. Gerçek ömür, kullanım ortamı ve sıklığından etkilenir.
      • (2) Yalnızca Philips mağazasının bulunduğu ülkelerde geçerlidir.
      • (3) NRCC-54013 test standardına göre, GB/T18801-2015'e göre test edilen sigara dumanı CADR kullanılarak hesaplanmıştır.
      • (4) Filtreden geçen havadan, 3. taraf laboratuvar tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
      • (5) Philips hava arıtıcılar, NanoProtect HEPA filtre ile HEPA H13 filtreye göre daha yüksek Temiz Hava Dağıtım Oranı ve enerji verimliliğine sahiptir, GB/T 18801'e göre test edilmiştir.
