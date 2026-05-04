NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme, sizi bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan tüyü, gazlar ve diğer kirleticilere karşı korur. Bu, Air Performer için yedek filtredir.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
Orijinal yedek filtre
3'ü 1 arada entegre
toplam
recurring payment
Kalıcı performans için 3'ü 1 arada filtre
Mükemmel uyum sağlayan orijinal Philips filtre
12 aylık ömür
0,003 um'da %99,97 filtreleme
Ön Filtre, HEPA, Aktif Karbon
Gazları ve kokuları filtreler
Sürekli yüksek performans için mükemmel seçim
Orijinal Philips filtre, cihazla aynı anda tasarlanmıştır ve mükemmel uyum sağlar. Bu, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını garanti eder.
12 ay kullanım
Entegre Philips 3'ü 1 arada filtre, sürekli koruma sağlar ve 12 aya kadar optimum filtrelemeyi garanti eder. (1)
Cihazınızdaki akıllı filtre durum göstergesini izleyin
Philips cihazınız, ön filtreyi ne zaman temizlemeniz ve filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini size bildirir. Bir dakikadan kısa sürede değiştirilebilir. Bu sayede cihazınızın bakımı zahmetsizdir ve her zaman temiz, sağlıklı havadan keyif alabilirsiniz.
Ön filtreyi düzenli olarak temizleyin
Optimum filtreleme performansı için ön filtreyi düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizleyin.
Philips filtreler, cihazınızın etkili çalışmasını sağlar
Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkmadan önce bir dizi zorunlu ve sıkı denetim testinden geçer. Günde 24 saat, haftada 7 gün kesintisiz kullanım için hizmet ömrü ve dayanıklılık açısından sıkı kontrollere tabi tutulur. Filtrelerimiz, filtrenin ömrünün son gününe kadar Philips arıtıcınızdan en iyi performansı almanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Havadaki görünmeyen tüm parçacıkların %99,97'sini yok eder(3)
Yalnızca Philips Hava Arıtıcılar, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini gidermek için aktif karbon ve ön filtre ile NanoProtect HEPA filtrelemeye sahiptir(4). NanoProtect HEPA teknolojisi kirleticileri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda onları çekmek için elektrostatik yük kullanır ve geleneksel HEPA H13 filtrelemeye göre 2 kat daha fazla havayı daha yüksek enerji verimliliğiyle temizler(5).
Cihaza bağlanın ve filtre ömrünü takip edin
Air+ uygulamasıyla filtrenizin ömrünü ve durumunu her zaman, her yerde takip edin. Filtrenizi değiştirme zamanı geldiğinde bildirim alırsınız ve uygulamamız üzerinden doğrudan kolayca yeni filtre sipariş edebilirsiniz (2).
(1) Önerilen ömür, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresine ve şehirdeki kirlilik seviyesine ilişkin WHO verilerine göre hesaplanmıştır. Gerçek ömür, kullanım ortamı ve sıklığından etkilenir.
(2) Yalnızca Philips mağazasının bulunduğu ülkelerde geçerlidir.
(3) NRCC-54013 test standardına göre, GB/T18801-2015'e göre test edilen sigara dumanı CADR kullanılarak hesaplanmıştır.
(4) Filtreden geçen havadan, 3. taraf laboratuvar tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
(5) Philips hava arıtıcılar, NanoProtect HEPA filtre ile HEPA H13 filtreye göre daha yüksek Temiz Hava Dağıtım Oranı ve enerji verimliliğine sahiptir, GB/T 18801'e göre test edilmiştir.
Kaydet
Philips ailesine siz de katılın
Keşfet MyPhilips
Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin
Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.