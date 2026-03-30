2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FY3430/30
3000i Serisi ile uyumlu
Kutu içeriği: 1 filtre
3 yıl kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips 3000i Serisi hava temizleyiciler için yedek filtreler: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
3 yıla kadar optimum filtre performansı sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Optimum filtre performansı için ön filtreyi düzenli olarak değiştirin.
Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.
Yorumlar
(1)Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir
(2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.