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Tüm seriler

  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
  • 3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre

Üretimden kaldırıldı

Air Purifier 3000i SerisiHEPA NanoProtect ve Aktif Karbon filtre

FY3430/30

3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre
Hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtre: kirlilik, polen, toz, evcil hayvan alerjenleri ve virüslere karşı koruma için 3'ü 1 arada HEPA NanoProtect, Aktif Karbon ve ön filtre.
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3000i Serisi hava temizleyiciler için orijinal filtre

  • 3000i Serisi ile uyumlu

  • Kutu içeriği: 1 filtre

  • 3 yıl kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

Philips 3000i Serisi ile uyumlu

Philips 3000i Serisi ile uyumlu

Philips 3000i Serisi hava temizleyiciler için yedek filtreler: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

3 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

3 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

3 yıla kadar optimum filtre performansı sunan filtreler (2), değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır. Optimum filtre performansı için ön filtreyi düzenli olarak değiştirin.

En iyi performans için orijinal Philips filtre

En iyi performans için orijinal Philips filtre

Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1)Filtreden geçen havadan, NaCl aerosol 0,003 um ve 0,3 um ile DIN71460 standardına uygun olarak iUTA enstitüsü tarafından test edilmiştir

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.