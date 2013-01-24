Her Zaman Daha Sağlıklı Hava

Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.