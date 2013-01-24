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    Series 1000

    Nano Koruma Filtresi

    FY1413/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Akıllı hava temizleme Akıllı hava temizleme Akıllı hava temizleme
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      Series 1000 Nano Koruma Filtresi

      FY1413/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Akıllı hava temizleme

      Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Series 1000 Nano Koruma Filtresi

      Akıllı hava temizleme

      Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Akıllı hava temizleme

      Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Series 1000 Nano Koruma Filtresi

      Akıllı hava temizleme

      Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Series 1000

        Series 1000

        Nano Koruma Filtresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Akıllı hava temizleme

        TVOC ve kokuları azaltır

        • TVOC'u azaltır*
        • Kokuları azaltır
        12 aya kadar kullanım ömrü

        12 aya kadar kullanım ömrü

        Yaklaşık 43 futbol sahası büyüklüğündeki katlanmamış aktif karbon emilim alanı, sürekli koruma sağlar ve 12 aya kadar uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.

        TVOC ve kokuları etkili bir şekilde azaltır

        TVOC ve kokuları etkili bir şekilde azaltır

        Petek şeklindeki aktif karbon, zararlı TVOC ve kokular da dahil olmak üzere çeşitli gazların etkili bir şekilde temizlenmesi amacıyla geliştirilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

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