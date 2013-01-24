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Akıllı hava temizleme
Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı hava temizleme
Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Akıllı hava temizleme
Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıllı hava temizleme
Petek şeklindeki aktif karbon filtresi, TVOC ve kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Nano Koruma Filtresi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yaklaşık 43 futbol sahası büyüklüğündeki katlanmamış aktif karbon emilim alanı, sürekli koruma sağlar ve 12 aya kadar uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Petek şeklindeki aktif karbon, zararlı TVOC ve kokular da dahil olmak üzere çeşitli gazların etkili bir şekilde temizlenmesi amacıyla geliştirilmiştir.