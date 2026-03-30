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Tüm seriler

  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
  • 2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre

Üretimden kaldırıldı

1000 SerisiAktif Karbon filtre

FY1413/30

2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre
Hava temizleyiciniz için orijinal yedek filtre: Aktif Karbon filtre, kapalı alanlarda daha temiz ve ferah hava için uçucu organik bileşikleri (VOC) etkili şekilde giderir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Gazları ve kokuları etkili şekilde azaltır

2'si 1 Arada 1000i ve 2000i Serisi için orijinal filtre

  • 1000i ve 2000i Serisi ile uyumlu

  • Kutu içeriği: 1 filtre

  • 1 yıl kullanım ömrü

  • Orijinal Philips filtresi

Philips 1000i ve 2000i Serisi ile uyumludur

Philips 1000i ve 2000i Serisi ile uyumludur

Philips 1000i ve 2000i Serisi 2'si 1 arada hava temizleyici ve nemlendirici için yedek filtreler: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Hava temizleyicinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.

1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

1 yıla kadar dayanan, uzun ömürlü filtreler

Filtreler, 1 yıla kadar optimum filtre performansı sunarak (2) değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır.

En iyi performans için orijinal Philips filtre

En iyi performans için orijinal Philips filtre

Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1) Filtreden geçen hava, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol kullanılarak test edilmiştir.

  2. (2) Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.