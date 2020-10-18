Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün STAR modeli; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.