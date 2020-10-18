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        Üretimden kaldırıldı

        USB Flash Sürücü

        FM32FD180D/00

        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün STAR modeli; günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşma işlemlerinizi uygun fiyata ve kolayca yapabilmenize olanak sağlar.

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        Küçük, hafif ve istediğiniz yerde kullanıma uygun

        • 32 GB

        • Star Modeli 2.0

        • 2'li paket

        Çalışma göstergesi, dosyalar kopyalanırken yanar

        Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.

        Rahatlığınız için koruyucu kapak

        Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.

        Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj

        Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.

        Teknik Özellikler

        Kılavuzlar ve Belgeler

        Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

        • PDF dosya, 152.4 kB
        • 21 July 2026

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