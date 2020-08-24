Büyük veri dosyaları için 128 GB saklama kapasitesi

Kullanışlı 128 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.