EP8757/92
Kafe tadında, ev sıcaklığında
Philips Café Aromis ile kafe kalitesinde kahvenin tadını evinizde çıkarın. Espressodan cold brew'a kadar 50'den fazla içecek hazırlayın. Daha fazla kahve çekirdeğiyle* gerçek kafe lezzetini yakalayın. LatteGo Pro ile sıcak veya soğuk kadife gibi köpüklerin tadını çıkarın ve cihazı suyun altında durulayarak 10 saniyede temizleyin.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi
toplam
recurring payment
Kafede hissettiren yoğunluğun sırrı ne mi? BrewExtract teknolojimiz, espresso makinenizle aşina olduğunuz kafe lezzetine ulaşmak için her demlemeye daha fazla kahve çekirdeği* koyup presler. Demlemenizi 7 farklı yoğunluk seviyesinde ayarlayabilirsiniz.
Kafe kalitesinde sonuçlar aynı zamanda, sıcak veya soğuk olması fark etmeksizin kadife gibi süt köpüğü demektir. Cappuccino'dan soğuk latteye kadar süt sistemimiz, hayvansal veya bitkisel sütleri kullanarak kafe kalitesinde sonuçlar sunar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, boruları olmadığı için suyun altında durulayarak 10 saniyede temizleyebilirsiniz. Kahve makinesi sistemimizdeki yenilikçi süt köpürtücü LatteGo Pro ile başka bir seviyede köpük deneyimi yaşayın.
Zengin espressolardan ferahlatıcı cold brew'lara kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini keşfedin. Bu sıcak ve soğuk kahve makinesi, evde kafe seviyesinde çeşitlilik arayan aileler ve kahve severler için mükemmel çözümdür.
LatteGo Pro'yu suyun altında durulayarak 10 saniyede temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın. Demleme ünitesini musluk suyuyla durulayarak temizleyebilirsiniz. Kireç temizleme gibi bir temizlik programı uygulanması gerektiğinde makineniz sizi yönlendirecektir.
Sezgisel dokunmatik TFT 4,3 inç ekran, tek dokunuşla demleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle zahmetsizce kahve yapmanızı sağlar. Basit kontrolleri, evdeki herkesin üst düzey kahvelerin tadını çıkarmasını kolaylaştırır.
Her gün kahvenizi daha da iyileştirmeye çalışan barista asistanınızla tanışın. Makinenizde veya HomeID uygulamasında kullanabilirsiniz. Konuşup hangi kahve çekirdeklerini kullandığınız söyleyin ve baristanız, çekirdeklerinizden en iyi sonucu alabilmeniz için demleme ayarlarını otomatik olarak düzenlesin. Barista asistan sayesinde, uzaktan demleme yaparken bile damak zevkinize uygun yoğunluğu, miktarı veya sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Daima hizmetinizde; her fincan, adeta mutfağınızdaki gerçek bir baristanın elinden çıkmış gibi.
Ferahlatıcı cold brew bir düğme uzağınızda; tam dengeli ve pürüzsüz, istediğiniz anda hazır.
Patentli SilentBrew teknolojimiz, makine sesini azaltarak kahve hazırlama deneyiminin sade keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlar. Makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarır ve Quiet Mark sertifikalıdır.
Kafe kalitesinde kahve, taze öğütülmüş çekirdeklerle başlar. En sevdiğiniz çekirdekleri ekleyin, kahvenizi seçin ve bırakın entegre öğütücü o dayanılmaz aroma ve lezzeti ortaya çıkarsın. Öğütme ayarını inceden kalına 12 ayar arasından seçin.
Ekstra shot işlevimizi kullanarak acılık olmadan daha belirgin aroma ve güçlü kahvenin keyfini çıkarın. Ön öğütme işlevini kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifimize ekleyebilirsiniz.
Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için Eco ayarını kullanın. Philips Café Aromis, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanıza olanak tanır.
AquaClean filtre sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve hazırlayın. Filtre, kahveyi hazırlamaya başlamadan önce suyu arıtır. Bu sayede kahveniz daha lezzetli olur.
Yolculuğunuzun her aşamasında size eşlik eden dijital baristanız HomeID Uygulaması üzerinden kahve tavsiyeleri, tarifler ve yardım alın.
Philips Café Aromis öğütücü ve köpürtücülü kahve makinesi yalnızca leziz kahveler yapmakla kalmaz, mutfağınızı da bir üst seviyeye taşır. Zarif kaplaması, yumuşak kenarları ve sezgisel ekranı, evinize şık bir Avrupai hava katar.
1,9 litrelik su haznesiyle daha fazla lezzet, daha az dolum. Aileyle veya arkadaşlarınızla bir aradayken fincanlarca kahve içmek için yeterlidir.
Genel Teknik Özellikler
Teknik özellikler
Güvenlik özelliği
Ağırlık ve Boyutlar
Uyumluluk
Dayanıklılık
Menşei
Enerji tasarrufu
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.