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    docking hoparlörü

    DS1150/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses Evinize yakışan ses
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      docking hoparlörü

      DS1150/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinize yakışan ses

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1150/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,90 TL
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      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1150/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün

      Evinize yakışan ses

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1150/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,90 TL
      Benzer ürünler bul

      docking hoparlörü

      Evinize yakışan ses

      Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1150/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar. Tüm faydaları görün

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        docking hoparlörü

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        Evinize yakışan ses

        Ses tutkusu

        • 30 pimli konektörlü
        • iPod/iPhone için
        • Şarj için USB portlu
        • 6 W
        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir

        Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        İnternet radyosu ve diğer harika özellikler için ücretsiz DockStudio uygulaması

        Ücretsiz uygulama bir dizi harika özelliği docking hoparlörünüze ekler. Hava durumunu görebilir, saati öğrenebilir ve hatta en sevdiğiniz resimleri duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. DockStudio ayrıca dünyanın dört bir yanından binlerce İnternet radyo istasyonunu dinlemenizi sağlar. Uygulama yeni görüntü stilleri ve işlevlerle güncellenecektir.

        Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

        Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.

        4W RMS toplam çıkış gücü

        RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

        Teknik Özellikler

        • iPod uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPod
          • iPod mini
          • iPod nano
          • Renkli ekranlı iPod
          • iPod classic
          • iPod nano 1. nesil
          • iPod nano 2. nesil
          • iPod nano 3. nesil
          • iPod touch
          • iPod nano 4. nesil
          • iPod touch 2. nesil
          • iPod nano 5. nesil
          • iPod touch 2. nesil 8/16/32 GB
          • iPod 5. nesil

        • iPod/iPhone/iPad Uygulaması

          Uyumluluk
          iOS 4.3 - iOS 10.3

        • iPhone uyumluluğu

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • iPod/iPhone Uygulaması

          Uygulama adı
          • DockStudio
          • Uygulama mağazasından ücretsiz indirme
          7000'den fazla İnternet radyo istasyonu
          Evet
          5 günlük hava durumu tahmini
          Evet
          Oynatma/Çalma
          • albüm/parça gezinme
          • oynatım kontrolleri
          Ses ayarları
          • 5 bant ekolayzır
          • DBB
          • DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
          Saat
          • analog ekran
          • dijital ekran
          Alarm
          • çoklu alarm
          • kapanma zamanlayıcısı

        • Ses

          Çıkış gücü
          4 W RMS
          Ses sistemi
          stereo
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı

        • Şarj

          USB cihazları
          5V

        • Kullanılabilirlik

          Saat
          Dijital
          Şarj cihazı
          • iPod
          • iPhone

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          176 x 176 x 77  mm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          222 x 139 x 222 mm
          Ürün ağırlığı
          0,88  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          1,08  kg

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz

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