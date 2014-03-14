ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Evinize yakışan ses
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses
  • Evinize yakışan ses

Üretimden kaldırıldı

docking hoparlörü

DS1150/12

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Evinize yakışan ses
Yoğun ve zengin ses çıkışı sunan bu kompakt Philips DS1150/12 docking hoparlör, iPod/iPhone cihazınızın saat ayarlarıyla otomatik olarak eşitlenir. Üstelik ayarlanabilir bir gece ışığı vardır ve ikinci bir mobil cihazı şarj etme imkanı sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ses tutkusu

Evinize yakışan ses

  • 30 pimli konektörlü

  • iPod/iPhone için

  • Şarj için USB portlu

  • 6 W

Cep telefonu parazitlerini önleyen blendaj teknolojisi

Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme

Bu bağlantı istasyonunun saati, dock'a bağladığınızda iPod/iPhone saati ile otomatik olarak eşitlenir.

USB üzerinden ikinci mobil cihazınızı şarj edin

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

14/03/2014

Türkiye

Türkiye

Küçük ve gayet doyurucu ve kaliteli ses

Alırken yorumları okudum yurt içi ve yurt dışı yorumlarını. Kafamdaki bazı soruları cevaplandımamıştım onun için size faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı şeyleri paylaşmak istedim. Daha önce iPhone 4 için buna benzer bir ürün kullanmıştım. Memnun kaldığım için iPhone 5 için böyle küçük bir ürün arıyordum. Ses seviyesi olarak bukadar doyurucu değildi ama alarmlı bir sistemiydi eski ürünüm. Alarm konusunda açıklama bulamamıştım. Bu ürün alarm sistemi ile gelmiyor iPhone 5 ürüne bağlı iken telefonunuzun alarmı açıksa alarm sesi hoporlerden geliyor sadece. Telefonunuzdaki müzikle yada radyo ile uyandırma yok. Bunları yazıyorum çünkü bu ürünün dahili dijital bir saati var. Ürünü alırken kafamda acaba sorusu uyandı alarm konusunda. Alarmlı diğer ürünlerden baktım ama iPhone 5 için çok seçenek yok yada hacim olarak büyükler ve bu kadar verimli hoparlörleri yok. Philips'den yurtdışında sattığı diğer ürünleri de Türkiye'ye getirmesini bekliyorum. Üstündeki saat gece kullanımı için çok kullanışlı. Gece uyandığınızda saati görebiliyorsunuz ve Anolok saatler gibi tik-tak sesi yok. Yatak odasında yatak başucunda kullanmak için ideal. Ses gayet kaliteli ve yeterince yüksek hele benim gibi yatak odasında kullanıyorsanız çok fazla bile. Ürünün altında led lambalı loş bir ışık bulunuyor. Gece uyandığınızda karanlıkta telefona elinizi attığınızda kolayca bulabiliyorsunuz. Bu ışığı açıp kapata biliyorsunuz. Gece rahatsız etmicek kadar loş. iPhone 5 ile tam uyumlu. Saat senronizasyonunda ve şarj konusunda hiç bir sorun yaşanmıyor. Üzerinde ses seviyesi tuşları ve ışık açıp kapama tuşu var. Arkada ise ekstra şarj için bir USB bulunmakta. Aux girişi bulunmamaktadır yani iPhone 5 yada ince uçlu iPod dışında müzik dinliyemezsiniz. Diğer üzücü haber ise ipad imi şarja bağladığımda arkadaki USB'nin gücü yetmedi. Amperi düşük geldi. Ama ikinci bir telefon için yeterli. Son olarak ürün gayet şık ve küçük. Boyutlarına göre ses kalitesi ve seviyesi gayet iyi. Tabi parti yapmak istiyorsanız daha büyük ürünlere bakın. ;) Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Çok Fonksiyonlu.

Zor uyananlar için ses seviyesini ve sayısını ayarlayabileceğiniz alarm, uyurken dinleyebileceğiniz uygulama özelliği dünya radyoları, gece lambası fonksiyonlarının birarada olması ve hoparlörünün ses kalitesini başarılı buldum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DS1150 docking hoparlörü için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları