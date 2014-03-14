Alırken yorumları okudum yurt içi ve yurt dışı yorumlarını. Kafamdaki bazı soruları cevaplandımamıştım onun için size faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı şeyleri paylaşmak istedim. Daha önce iPhone 4 için buna benzer bir ürün kullanmıştım. Memnun kaldığım için iPhone 5 için böyle küçük bir ürün arıyordum. Ses seviyesi olarak bukadar doyurucu değildi ama alarmlı bir sistemiydi eski ürünüm. Alarm konusunda açıklama bulamamıştım. Bu ürün alarm sistemi ile gelmiyor iPhone 5 ürüne bağlı iken telefonunuzun alarmı açıksa alarm sesi hoporlerden geliyor sadece. Telefonunuzdaki müzikle yada radyo ile uyandırma yok. Bunları yazıyorum çünkü bu ürünün dahili dijital bir saati var. Ürünü alırken kafamda acaba sorusu uyandı alarm konusunda. Alarmlı diğer ürünlerden baktım ama iPhone 5 için çok seçenek yok yada hacim olarak büyükler ve bu kadar verimli hoparlörleri yok. Philips'den yurtdışında sattığı diğer ürünleri de Türkiye'ye getirmesini bekliyorum. Üstündeki saat gece kullanımı için çok kullanışlı. Gece uyandığınızda saati görebiliyorsunuz ve Anolok saatler gibi tik-tak sesi yok. Yatak odasında yatak başucunda kullanmak için ideal. Ses gayet kaliteli ve yeterince yüksek hele benim gibi yatak odasında kullanıyorsanız çok fazla bile. Ürünün altında led lambalı loş bir ışık bulunuyor. Gece uyandığınızda karanlıkta telefona elinizi attığınızda kolayca bulabiliyorsunuz. Bu ışığı açıp kapata biliyorsunuz. Gece rahatsız etmicek kadar loş. iPhone 5 ile tam uyumlu. Saat senronizasyonunda ve şarj konusunda hiç bir sorun yaşanmıyor. Üzerinde ses seviyesi tuşları ve ışık açıp kapama tuşu var. Arkada ise ekstra şarj için bir USB bulunmakta. Aux girişi bulunmamaktadır yani iPhone 5 yada ince uçlu iPod dışında müzik dinliyemezsiniz. Diğer üzücü haber ise ipad imi şarja bağladığımda arkadaki USB'nin gücü yetmedi. Amperi düşük geldi. Ama ikinci bir telefon için yeterli. Son olarak ürün gayet şık ve küçük. Boyutlarına göre ses kalitesi ve seviyesi gayet iyi. Tabi parti yapmak istiyorsanız daha büyük ürünlere bakın. ;) Umarım yardımcı olabilmişimdir.