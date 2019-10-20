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Üretimden kaldırıldı

USB power bank

DLP8752NC/00

Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!

Tüm avantajları görüntüleyin

Hibrit powerbank ve taşınabilir hoparlör

Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

BT v 4.1

Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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