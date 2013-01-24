Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    USB power bank

    DLP8752NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden
      -{discount-value}

      USB power bank

      DLP8752NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

      Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB power bank

      Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

      Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!

      Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

      Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB power bank

      Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

      Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!

      Benzer ürünler

      Tümünü gör telefon-sarj-cihazlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        USB power bank

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden

        Hibrit powerbank ve taşınabilir hoparlör

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

        Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          19  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Uzunluk
          7,5  inç
          Genişlik
          4,3  inç
          Yükseklik
          9,1  inç
          Brüt ağırlık
          1,936  kg
          Net ağırlık
          1,38  kg
          Dara ağırlığı
          0,556  kg
          Brüt ağırlık
          4,268  lb
          Net ağırlık
          3,042  lb
          Dara ağırlığı
          1,226  lb
          GTIN
          2 48 95229 10397 3

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          34,5  cm
          Yükseklik
          25,5  cm
          Uzunluk
          15,7  inç
          Genişlik
          13,6  inç
          Yükseklik
          10,0  inç
          Brüt ağırlık
          12,366  kg
          Net ağırlık
          8,28  kg
          Dara ağırlığı
          4,086  kg
          Brüt ağırlık
          27,262  lb
          Net ağırlık
          18,254  lb
          Dara ağırlığı
          9,008  lb
          GTIN
          1 48 95229 10397 6

        • Ambalaj boyutları

          Brüt ağırlık
          0,256  kg
          Net ağırlık
          0,23  kg
          Dara ağırlığı
          0,026  kg
          Brüt ağırlık
          0,564  lb
          Net ağırlık
          0,507  lb
          Dara ağırlığı
          0,057  lb
          EAN
          48 95229 10397 9

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Şarj kablosu

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar ve Bluetooth özellikli cihazlar

        • Güç

          Çıkış
          19 Wh
          USB-A: 5 V/2,1 A USB-C: 5 V/2 A
          Güç girişi
          5 V/2 A
          USB-C
          Pil tipi
          Li-Polimer
          Pil Kapasitesi
          5000 mAh

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi