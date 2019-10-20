2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP8752NC/00
Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden
Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.
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