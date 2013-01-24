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Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden
Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden
Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!
Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden
Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda müzik keyfi. Üstelik şarjınız bitmeden
Şarjınız bitmeden, istediğiniz her yerde müziğin keyfini çıkarın. 5000 mAh powerbank ve Bluetooth hoparlör bir arada. Yanınızda taşıyın ve partiye hazır olun!
USB power bank
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dayanıklı, hafif malzeme ve tasarım, hoparlörleri gittiğiniz her yere götürebilmenizi sağlar.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Aksesuarlar
Uyumluluk
Güç