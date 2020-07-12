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Üretimden kaldırıldı

USB power bank

DLP8720N/00

İnce ve güçlü powerbank

1 tam şarjı aşan ekstra gücü kullanarak dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde şarj edin. 2 USB bağlantı noktası sayesinde 2 cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. 20.000 mAh'lik kapasitesi ile telefonunuzu daha fazla kez tam şarj edebilirsiniz. Tabletinizi şarj etme olanağı da mevcuttur

Tüm avantajları görüntüleyin

yolda birçok kez şarj edin

İnce ve güçlü powerbank

  • 20.000 mAh

  • Çift USB

  • Lityum polimer pil

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

Mikro USB kablosu bağlanmak ve şarj etmek için dahil edilmiştir

Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablosu mobil telefonlar, dijital kameralar ve mikro USB bağlantısına sahip diğer taşınabilir cihazlarla kullanıma uygundur. Dilediğiniz zaman bağlantı kurmak ve ihtiyacınız olduğunda şarj etmek için yanınızda taşıyın, masanızda tutun veya kaybettiğiniz bir kablonun yerine kullanın.

Cihazlarınızı yolda birçok kez şarj edin

Bu taşınabilir güç kaynağı, hareket halindeyken ikiden fazla tam şarj için gerekli ekstra güç sağlar. Pil paketini yanınıza alın ve ihtiyaç duyduğunuzda yedek güce sahip olun.

Teknik Özellikler

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