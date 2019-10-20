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Üretimden kaldırıldı

USB power bank

DLP8718PC/00

İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dahili Type C kablo ile.

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • Pembe

  • USB A ve Type-C şarj bağlantı noktası

LED güç gösterge ışığı

Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

USB tabanlı cihazlarla çalışır

Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir USB bağlantı bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

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