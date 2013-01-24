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    USB power bank

    DLP8718PC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank
      -{discount-value}

      USB power bank

      DLP8718PC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

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        USB power bank

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İnce ve güçlü powerbank

        Dahili Type C kablo ile.

        • 10.000 mAh
        • Pembe
        • USB A ve Type-C şarj bağlantı noktası

        LED güç gösterge ışığı

        Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        USB tabanlı cihazlarla çalışır

        Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir USB bağlantı bulunmaktadır.

        Hızlı şarj: Daha hızlı şarj için daha fazla güç sağlar

        Artık cihazınızın şarj olması için uzun süre beklemeyeceksiniz! Bu şarj cihazının güç çıkışı, cihazınızın standart, düşük güçlü şarj cihazlarına kıyasla daha kısa sürede tamamen şarj olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          GTIN
          2 48 95229 10399 7

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          GTIN
          1 48 95229 10399 0

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 10399 3

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Şarj kablosu Type C

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar

        • Güç

          Pil Kapasitesi
          10.000 mAh

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          2,6  cm
          Genişlik
          8,9  cm
          Derinlik
          8,9  cm
          Yükseklik
          1,0  inç
          Genişlik
          3,5  inç
          Derinlik
          3,5  inç

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