2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP8718PC/00
İnce ve güçlü powerbank
Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak.
10.000 mAh
Pembe
USB A ve Type-C şarj bağlantı noktası
Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir USB bağlantı bulunmaktadır.
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