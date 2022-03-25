Mikro USB kablosu bağlanmak ve şarj etmek için dahil edilmiştir

Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablosu mobil telefonlar, dijital kameralar ve mikro USB bağlantısına sahip diğer taşınabilir cihazlarla kullanıma uygundur. Dilediğiniz zaman bağlantı kurmak ve ihtiyacınız olduğunda şarj etmek için yanınızda taşıyın, masanızda tutun veya kaybettiğiniz bir kablonun yerine kullanın.