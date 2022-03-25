2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP7721N/00
İnce ve güçlü powerbank
1 tam şarjı aşan ekstra gücü kullanarak dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde şarj edin. 2 USB bağlantı noktası sayesinde 2 cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. 20.000 mAh'lik kapasitesi ile telefonunuzu daha fazla kez tam şarj edebilirsiniz. Tabletinizi şarj etme olanağı da mevcuttur
20.000 mAh
Çift USB
Lityum polimer pil
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
Birlikte verilen mikro USB - USB 2.0 kablosu mobil telefonlar, dijital kameralar ve mikro USB bağlantısına sahip diğer taşınabilir cihazlarla kullanıma uygundur. Dilediğiniz zaman bağlantı kurmak ve ihtiyacınız olduğunda şarj etmek için yanınızda taşıyın, masanızda tutun veya kaybettiğiniz bir kablonun yerine kullanın.
Bu taşınabilir güç kaynağı, hareket halindeyken ikiden fazla tam şarj için gerekli ekstra güç sağlar. Pil paketini yanınıza alın ve ihtiyaç duyduğunuzda yedek güce sahip olun.
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