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    USB power bank

    DLP1710CV/62
    Genel Derecelendirme / 5
    • İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank İnce ve güçlü powerbank
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      USB power bank

      DLP1710CV/62
      Genel Derecelendirme / 5

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

      USB power bank

      İnce ve güçlü powerbank

      Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün

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        USB power bank

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        İnce ve güçlü powerbank

        2 USB Çıkışı: 1 A / 2,1 A

        • 10.000 mAh
        • 2 USB Şarj bağlantı noktası
        • Mavi
        • Lityum polimer pil

        LED güç gösterge ışığı

        Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        En yeni mobil cihazlar için USB-C bağlantı noktası

        USB-C; cep telefonları, dış mekan kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılan en güncel şarj konektörüdür.

        Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

        Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

        Hızlı şarj: Daha hızlı şarj için daha fazla güç sağlar

        Artık cihazınızın şarj olması için uzun süre beklemeyeceksiniz! Bu şarj cihazının güç çıkışı, cihazınızın standart, düşük güçlü şarj cihazlarına kıyasla daha kısa sürede tamamen şarj olmasını sağlar.

        USB tabanlı cihazlarla çalışır

        Evrensel ünitede, elinizde bulunan ya da ayrıca satın alabileceğiniz cihazın USB kablosu üzerinden USB tabanlı cihazlarınızla birlikte kullanabileceğiniz bir USB bağlantı bulunmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          Şarj kablosu

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle çalışır
          USB ile şarj olan cihazlar

        • Güç

          Çıkış
          37 Wh
          USB-C Bağlantı Noktası: PD 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A QC Bağlantı Noktası: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A USB Bağlantı Noktası: DC 5 V/2,1 A
          Güç girişi
          Type C \ Mikro USB 5 V/2 A,
          Pil tipi
          Li-Polimer
          Pil Kapasitesi
          10.000 mAh

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          32,5  cm
          Genişlik
          23  cm
          Yükseklik
          20,5  cm
          Brüt ağırlık
          6,8  kg
          Net ağırlık
          4,728  kg
          Dara ağırlığı
          2,072  kg
          GTIN
          1 48 95229 11380 7

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          17,9  cm
          Genişlik
          7,9  cm
          Derinlik
          12,2  cm
          Brüt ağırlık
          0,242  kg
          Net ağırlık
          0,197  kg
          Dara ağırlığı
          0,045  kg
          EAN
          48 95229 11380 0

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          15,6  cm
          Genişlik
          7,9  cm
          Derinlik
          1,22  cm

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