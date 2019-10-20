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Üretimden kaldırıldı

USB power bank

DLP1011Q/00

İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar. Qi kablosuz şarj ise, qi destekli cihazlarınızı kablosuz şarj eder.

Tüm avantajları görüntüleyin

PD ve qi kablosuz şarj ile

İnce ve güçlü powerbank

  • 10.000 mAh

  • Qi kablosuz şarj

LED güç gösterge ışığı

Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

Teknik Özellikler

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