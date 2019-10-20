İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10.000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. PD özellikli USB-C, en yeni cihazınızı şarj etmeniz için maksimum güç sunar. Qi kablosuz şarj ise, qi destekli cihazlarınızı kablosuz şarj eder.