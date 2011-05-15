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Üretimden kaldırıldı

Ekran koruması

DLN1716/10

iPad ekranınızı koruyun

iPad Multi-Touch'ınızın cam ekranını korumak için bu şeffaf tabakayı kullanın. Kendisi neredeyse görünmez olduğu halde gözle görülür bir fark yaratan ekran korumamız, çığır açan IPS ekranı bozmaz; böylece her açıdan net, berrak ve capcanlı görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

şeffaf ekran koruması ile

iPad ekranınızı koruyun

  • Şeffaf

  • iPad için

Görünmez ekran koruması için şeffaf film

Şeffaf bir film kullanarak ekranınızı çizilmelere ve toza karşı görünmez bir koruma katmanıyla koruyun. Ekran koruması, statik bağlanmadan faydalandığı için uygulanması kolaydır ve yapışkan bir kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.

Kolay uygulama için düzleştirme kartı dahildir

Uygulama sırasında koruyucu filmin altında kalan hava kabarcıklarını ürünle birlikte verilen düzleştirme kartını kullanarak kolayca giderin.

Kolay uygulama ve çıkarma için statik bağlanma

Ekran koruması statik bağlanmadan faydalandığı için korumanın aygıt ekranında yapışkan tabaka bırakmadan uygulanması, yerleştirilmesi ve çıkarılması kolaydır.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 525.5 kB
  • 30 November 2023

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