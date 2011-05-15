iPad ekranınızı koruyun

iPad Multi-Touch'ınızın cam ekranını korumak için bu şeffaf tabakayı kullanın. Kendisi neredeyse görünmez olduğu halde gözle görülür bir fark yaratan ekran korumamız, çığır açan IPS ekranı bozmaz; böylece her açıdan net, berrak ve capcanlı görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.