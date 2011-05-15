2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLN1716/10
iPad ekranınızı koruyun
iPad Multi-Touch'ınızın cam ekranını korumak için bu şeffaf tabakayı kullanın. Kendisi neredeyse görünmez olduğu halde gözle görülür bir fark yaratan ekran korumamız, çığır açan IPS ekranı bozmaz; böylece her açıdan net, berrak ve capcanlı görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Şeffaf
iPad için
Şeffaf bir film kullanarak ekranınızı çizilmelere ve toza karşı görünmez bir koruma katmanıyla koruyun. Ekran koruması, statik bağlanmadan faydalandığı için uygulanması kolaydır ve yapışkan bir kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
Uygulama sırasında koruyucu filmin altında kalan hava kabarcıklarını ürünle birlikte verilen düzleştirme kartını kullanarak kolayca giderin.
Ekran koruması statik bağlanmadan faydalandığı için korumanın aygıt ekranında yapışkan tabaka bırakmadan uygulanması, yerleştirilmesi ve çıkarılması kolaydır.