iPad'inizi koruyun

Tamponlu, dayanıklı neoprenden üretilen bu kılıfı, iPad'inizi hareket halindeyken korumak için tasarladık. Taşıma çantası olarak veya çantanızın içinde ekstra bir koruma katmanı olarak kullanabilirsiniz. Katlanan kapağı iPad'inizi güvende tutarken, ters çevrilebilir tasarımıyla eğlenceden ödün vermez.