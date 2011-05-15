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Üretimden kaldırıldı

Yumuşak kılıf

DLN1713/10

iPad'inizi koruyun

Tamponlu, dayanıklı neoprenden üretilen bu kılıfı, iPad'inizi hareket halindeyken korumak için tasarladık. Taşıma çantası olarak veya çantanızın içinde ekstra bir koruma katmanı olarak kullanabilirsiniz. Katlanan kapağı iPad'inizi güvende tutarken, ters çevrilebilir tasarımıyla eğlenceden ödün vermez.

Tüm avantajları görüntüleyin

tamponlu, ters çevrilebilir kılıf ile

iPad'inizi koruyun

  • iPad için

Yumuşak ama güçlü koruma için tamponlu neopren kılıf

Yumuşak ama güçlü koruma için tamponlu neopren kılıf

Esnek, fakat güçlü yumuşak neoprenden üretilen bu kılıfı kullanarak aygıtınızı taşırken korunmasını sağlarsınız.

Taşıma kılıfı tek başına kullanılabilir veya çantanıza sığabilir

Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.

Sorunsuz güvenlik için katlanan kapak

Katlanan kapak, aygıtı taşıma kılıfı içinde Velcro veya fermuar gibi malzemeler olmadan sabit tutmak için tasarlandı

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 1019.4 kB
  • 25 November 2023

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