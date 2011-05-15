2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLN1713/10
iPad'inizi koruyun
Tamponlu, dayanıklı neoprenden üretilen bu kılıfı, iPad'inizi hareket halindeyken korumak için tasarladık. Taşıma çantası olarak veya çantanızın içinde ekstra bir koruma katmanı olarak kullanabilirsiniz. Katlanan kapağı iPad'inizi güvende tutarken, ters çevrilebilir tasarımıyla eğlenceden ödün vermez.
iPad için
Esnek, fakat güçlü yumuşak neoprenden üretilen bu kılıfı kullanarak aygıtınızı taşırken korunmasını sağlarsınız.
Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.
Katlanan kapak, aygıtı taşıma kılıfı içinde Velcro veya fermuar gibi malzemeler olmadan sabit tutmak için tasarlandı