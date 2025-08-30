Eller serbest avuç içi tarama özelliği

Kapıya yaklaşın ve açmak için avucunuzu taratın. Avuç içi damar tanıma, avuç içi damar karşılaştırması yoluyla güvenli kilit açma sağlayan hassas görüntüler yakalamak için akan kandaki hemoglobinin yakın kızılötesi ışığı soğurmasından faydalanır. Canlı tanıma sayesinde hem hassas hem de güvenli olan bu özellik, belirsiz parmak izleri ve kuru parmaklar gibi sorunların üstesinden gelerek dokunmadan kilit açma avantajları sunar. Tüm aile için uygundur.