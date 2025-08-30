2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DDL902EAFBW/00
Tam kapsamlı deneyim
Tek kamera sınırlarının ötesine geçin; daha fazlasını görün, daha fazlasını öğrenin. Philips DDL902-MFVP-11HWS, üç kamerasıyla ziyaretçileri, kargoları ve iç mekandaki aktiviteleri istediğiniz zaman telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlar. Ev izleme sisteminizi iyileştirin ve kontrolü elinizde tutun!
Akıllı üç kameralı tasarım
Avuç içi damar tanıma ile kilit açma
3D yüz tanıma özellikli kilit açma
Manyetik şarj desteği
Akıllı üç kameralı tasarım her açıdan gelişmiş güvenlik sağlar. İki ön kamerayla Philips DDL902-MFVP-11HWS, ağınıza bağlanıp uygulamayla eşleştirildiğinde ziyaretçileri ve teslimatları kolayca izler*. Ek arka kamera ve dört kızılötesi ışık, gelişmiş izleme imkanı sunarak akıllı telefonunuz üzerinden evinizi uzaktan gözetim altında tutmanıza olanak tanır.
Kapıya yaklaşın ve açmak için avucunuzu taratın. Avuç içi damar tanıma, avuç içi damar karşılaştırması yoluyla güvenli kilit açma sağlayan hassas görüntüler yakalamak için akan kandaki hemoglobinin yakın kızılötesi ışığı soğurmasından faydalanır. Canlı tanıma sayesinde hem hassas hem de güvenli olan bu özellik, belirsiz parmak izleri ve kuru parmaklar gibi sorunların üstesinden gelerek dokunmadan kilit açma avantajları sunar. Tüm aile için uygundur.
Philips DDL902-MFVP-11HWS kilidinin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü etkinleştirilir ve yüz tanıma modülü uyandırılır. Ön aksamdaki çift kamera, üç boyutlu yüz özelliklerini otomatik olarak yakalayarak insan gözünün görüşünü taklit eder. Ayrıca görüntüleri, videoları, makyajı ve daha fazlasını etkili bir şekilde tanımlayarak yüz kilidinin zahmetsizce açılmasına olanak tanır ve kapıları manuel olarak açma zahmetini ortadan kaldırır.
Ödüller
Yorumlar
Uygulama: DDL902-MFVP-11HWS, "Home Access Uygulaması" ile çalışır.
1 metre: Avuç içi damarı ve yüz tanıma sensörleri 1 metre mesafeden kilidi açar.
3 metre: Radar sensörü 3 metrelik mesafedeki hareketleri algılar. Kapıda bekleme uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır ancak uygulamadan etkinleştirilebilir. Kullanıcılar algılama hassasiyetini (1, 2 veya 3 metre) ve süresini (10, 20, 30 veya 60 saniye) uygulamadan ayarlayabilir.
3 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.