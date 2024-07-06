İnternete kolay erişim

Dahili Wi-Fi modülü, Wi-Fi'a ağ geçidi olmadan bağlanmanızı sağlar. Akıllı kilit erişim kayıtlarını ve PIN kodu bilgilerini Philips EasyKey uygulaması üzerinden her yerde kontrol edebilirsiniz. Tek kullanımlık bir PIN kodunun uzaktan dağıtımı, ziyaretçileriniz için daha fazla zaman kazandırır. Evde olmadığınızda bile onları kapıda uzun süre bekletmek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.