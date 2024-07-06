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Üretimden kaldırıldı

7000 seriesİtilebilir-çekilebilir kilit

DDL702SLAGCW/97

Kilidi açmak için dokunun

Wi-Fi bağlantısı, erişim kayıtlarını alan kısıtlamaları olmadan kontrol etmenizi sağlar. İç mekan kızılötesi sensörünün kilidini açma, otomatik kilitleme vb. özellikler hayatınızı kolaylaştırabilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Wi-Fi bağlantısıyla çok daha kolay

Kilidi açmak için dokunun

  • Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım

  • Otomatik kilitleme işlevi

  • İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma

İnternete kolay erişim

İnternete kolay erişim

Dahili Wi-Fi modülü, Wi-Fi'a ağ geçidi olmadan bağlanmanızı sağlar. Akıllı kilit erişim kayıtlarını ve PIN kodu bilgilerini Philips EasyKey uygulaması üzerinden her yerde kontrol edebilirsiniz. Tek kullanımlık bir PIN kodunun uzaktan dağıtımı, ziyaretçileriniz için daha fazla zaman kazandırır. Evde olmadığınızda bile onları kapıda uzun süre bekletmek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

El algılandığında kapı açılır

El algılandığında kapı açılır

Kapı, dokunmatik sensör ve tutma yerindeki kızılötesi sensörle çok daha kolay açılabilir. El, dokunmatik sensöre dokunduğunda ve kızılötesi sensör engeli algıladığında kilit açılır.

Doğrulama kombinasyonu çifte güvenlik sağlar

Doğrulama kombinasyonu çifte güvenlik sağlar

İkili doğrulama modunda, herhangi iki doğrulama yöntemini (parmak izi, PIN kodu ve anahtar etiketi) kullanarak kapıyı açabilirsiniz. Bu, ev güvenliği için çifte koruma sağlar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. 10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek kullanım süresi kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

  2. Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.

  3. Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.