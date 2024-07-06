2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL702SLAGCW/97
Kilidi açmak için dokunun
Wi-Fi bağlantısı, erişim kayıtlarını alan kısıtlamaları olmadan kontrol etmenizi sağlar. İç mekan kızılötesi sensörünün kilidini açma, otomatik kilitleme vb. özellikler hayatınızı kolaylaştırabilir.
Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım
Otomatik kilitleme işlevi
İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma
Dahili Wi-Fi modülü, Wi-Fi'a ağ geçidi olmadan bağlanmanızı sağlar. Akıllı kilit erişim kayıtlarını ve PIN kodu bilgilerini Philips EasyKey uygulaması üzerinden her yerde kontrol edebilirsiniz. Tek kullanımlık bir PIN kodunun uzaktan dağıtımı, ziyaretçileriniz için daha fazla zaman kazandırır. Evde olmadığınızda bile onları kapıda uzun süre bekletmek konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Kapı, dokunmatik sensör ve tutma yerindeki kızılötesi sensörle çok daha kolay açılabilir. El, dokunmatik sensöre dokunduğunda ve kızılötesi sensör engeli algıladığında kilit açılır.
İkili doğrulama modunda, herhangi iki doğrulama yöntemini (parmak izi, PIN kodu ve anahtar etiketi) kullanarak kapıyı açabilirsiniz. Bu, ev güvenliği için çifte koruma sağlar.
Yorumlar
10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek kullanım süresi kullanım sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.