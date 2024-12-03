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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
DDL702CAABW/97
Yüz tanımayla kilit açmaktan daha fazlası
Ev güvenliğiniz, artık yüz tanımayla kilit açmanın yanı sıra uzaktan izlenebilir. DDL702-FVP-7HWS'de 3D yüz tanıma özelliğiyle temassız kapı açma deneyimini yaşayın. Ayrıca kapı dürbünüyle gerçek zamanlı uzaktan kontrolün keyfini çıkarabilirsiniz. Ev güvenliğinizi bugün üst seviyeye taşıyın.
3D yüz tanıma özellikli kilit açma
Radar hareket algılama
4 inç LCD ekran
60 mm yatay mesafe ile
Philips DDL702-FVP-7HWS kilidinin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü tetiklenir ve yüz tanıma modülü uyandırılır. Çift ön kameralar, üç boyutlu yüz özelliklerini otomatik olarak yakalayarak insan gözünün görüşünü taklit eder. Bu sayede görüntü, videolar, makyaj ve daha fazlasının etkili bir şekilde tanımlanması ile yüz kilidiyle açma işlevi zahmetsizce çalışır ve kapıyı manuel olarak açma gerekliliği ortadan kalkar.
DDL702-FVP-7HWS, ağa ve Home Access Uygulamasına bağlandığında, telefonunuz açılır mesajlar yoluyla kapı zili bildirimleri, giriş kayıtları ve anormal kilit durumu uyarıları alır. Bu sayede evinizin girişini her yerden kolayca takip edebilir ve içinizi rahat tutabilirsiniz.
Bir ziyaretçi kapı zilini çaldığında kapı kilidi hemen Uygulamayı bilgilendirir. Sesli aramayı kabul ederek ziyaretçiyle iki yönlü bir sesli görüşme yapabilir ve kapınızın önünü uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kapı dürbünü, kapı ziline basıldığında otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder. Kapıya anında yanıt vermeseniz bile mesaj geçmişindeki ziyaretçi bilgilerini her zaman inceleyebilirsiniz.
Yorumlar
Uygulama: DDL702-FVP-7HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır.
Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olan kullanıcılar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir. Aksi takdirde kullanıcılar, yalnızca yüksek tanımlı anlık görüntüleri görüntüleyebilir.
1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması yoluyla etkinleştirilebilir. Ayrıca 1 metrelik yüksek hassasiyetli algılama mesafesi ve 0,5 metrelik düşük hassasiyetli algılama mesafesi ile Uygulama içinde kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Kapıda bekleme süresi 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye veya 60 saniye olarak ayarlanabilir.
Mekanik elektronik yuva: Harici motor ve elektronik algılama fonksiyonu ile donatılmış yuva anlamına gelir. Yardımcı cıvata tetiklendiğinde ve kapı kilidinin kapalı durumda olduğunu algıladığında dış motor, kilit dilini kullanarak kilitleme işlemini tamamlar.
10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.
3 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.