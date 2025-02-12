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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL615LIPKB/00
Kompakt ve güvenli
DDL615-5HBS, çeşitli kapılar için kompaktlığı ve güvenliği 56 mm* genişliğinde minimalist bir panelle bir araya getirir. Home Access Uygulaması üzerinden kolay kurulum sağlanır. Tek kavramalı parmak izi sensörü hızlı kilit açma imkanı sunarken, uzaktan PIN yönetimi erişimin güvenli kalmasını sağlar.
Home Access Uygulaması ile çalışın*
Çevrimdışı erişim kontrol PIN'i*
İkili doğrulama
Sezgisel parmak izli kilit açma
Home Access Uygulamasını bağladıktan ve Bluetooth üzerinden bağlandıktan sonra, kullanıcılar DDL615-5HBS kilidin kurulumunu zahmetsizce yapabilir. Bu işlem, kilit açma yöntemlerinin eklenmesi veya kaldırılması, ses seviyesinin ayarlanması ve elektronik kilitlemenin etkinleştirilmesini içerir. Kullanıcılar ayrıca kilit açma kayıtlarına, kapı zili günlüklerine, uyarı bildirimlerine ve sistem çalışması günlüklerine erişebilir. Basit ve sezgisel kurulum ile iç rahatlığının ve kolay kullanımın keyfini çıkarın.
Ziyaretçiler kapınızdayken, nerede olursanız olun uygulama üzerinden uzaktan çevrimdışı erişim kontrol PIN'leri oluşturabilirsiniz. 6 saat boyunca geçerli tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Rahat ve güvenli erişim için bu erişim kontrol PIN'lerini misafirlerinizle paylaşın!
İkili doğrulama modunda, tanımlama için üç kilit açma yönteminden (parmak izi, PIN kodu veya anahtar etiketi) herhangi ikisini seçebilirsiniz. Kilidi açmak için her iki yöntem de başarıyla doğrulanmalıdır, böylece eviniz için ek bir güvenlik katmanı sağlanır.
Yorumlar
Home Access Uygulaması: DDL615-5HBS, "Home Access" uygulaması ile çalışır.
56 mm: Veriler ±2 mm tolerans ile gerçek ölçümlere dayanır.
Erişim kontrol PIN'i: Bir kerelik kodlar, yinelenen kodlar ve zaman sınırlı kodlar gibi çeşitli geçici PIN çözümleri için kullanılan genel bir terimdir.
Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.
Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zaman dilimlerinde tekrar kullanılabilen kodlardır.
Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.
0,5 saniye: Dahili test raporundan alınmıştır.
5 ay: Bunlar dahili test verileridir. Gerçek pil ömrü kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.