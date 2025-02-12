Ek güvenlik için kilit açmada ekstra bir adım

İkili doğrulama modunda, tanımlama için üç kilit açma yönteminden (parmak izi, PIN kodu veya anahtar etiketi) herhangi ikisini seçebilirsiniz. Kilidi açmak için her iki yöntem de başarıyla doğrulanmalıdır, böylece eviniz için ek bir güvenlik katmanı sağlanır.