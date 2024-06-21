Çocukların ve evcil hayvanların güvenliğini artırın

[Open] (Aç): Bir saniye içinde düğmeye çift tıklandığında kapının kilidi açılır ve bu da çocukların ve evcil hayvanların kilitleri yanlışlıkla açmasını önler. [Close] (Kapat): Düğmeye bir kez tıklandığında kapı kilitlenir. Düğmeye uzun basıldığında içeriden sürgülü kilit uygulanır. İçeriden sürgülü kilidi devre dışı bırakmak için ana PIN kodunu veya mekanik anahtarı kullanabilirsiniz. [Open] (Aç) ve [Close] (Kapat) düğmelerine aynı anda basılarak endüktif kilit açma işlevi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.