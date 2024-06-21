2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL193LAGBG/97
Akıllı yaşam
Sezgisel parmak izi doğrulaması, tam otomatik anahtar ve kızılötesi sensörün sağladığı olağanüstü rahatlığın keyfini çıkarın. IoT ağ geçidi ve akıllı kapı dürbünüyle bağlantı sayesinde güvenlik parmaklarınızın ucundadır.
Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım
Otomatik Kilitleme İşlevi
İç mekan kızılötesi sensörüyle kilit açma
IoT ağ geçidi ile bağlantı
Philips 9300 itilebilir-çekilebilir akıllı kapı kilidi, tamamen otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ekstra işlem gerekmeden, kapı kapatıldıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı kilitlenmezse yuva size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir uyarı verir.
Kilit silindiri, kilidin açılmasını kontrol eden temel bileşendir. C sınıfı kilit silindiri, benzersiz pimli kapı mandalı ve sürgü yapısı tasarımıyla birçok hırsızlık önleme teknolojisi kullanır ve teknik kilit açmaya karşı yüksek düzeyde caydırıcılık sağlayabilir.
[Open] (Aç): Bir saniye içinde düğmeye çift tıklandığında kapının kilidi açılır ve bu da çocukların ve evcil hayvanların kilitleri yanlışlıkla açmasını önler. [Close] (Kapat): Düğmeye bir kez tıklandığında kapı kilitlenir. Düğmeye uzun basıldığında içeriden sürgülü kilit uygulanır. İçeriden sürgülü kilidi devre dışı bırakmak için ana PIN kodunu veya mekanik anahtarı kullanabilirsiniz. [Open] (Aç) ve [Close] (Kapat) düğmelerine aynı anda basılarak endüktif kilit açma işlevi etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Yorumlar
Philips akıllı kapı dürbünü dahil değildir ve ayrıca satın alınmalıdır.
Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.
10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.