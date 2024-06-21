2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL173LCGBB/97
Dengeli performans
Tutma yerine entegre parmak izi sensörü sayesinde kapının kilidini tek tutuşta kolayca açabilirsiniz. İkili doğrulama ve gizli PIN kodu işlevleri, eve giriş güvenliğini artırırken 4 akıllı kilit açma yöntemi ve otomatik kilitleme hayatınızı kolaylaştırır.
Kol kullanımı
Dokunma sensörlü uyandırma sistemi
Otomatik kilitleme işlevi
Parmak izi sensörü, kola entegre edilmiştir, böylece kolu tuttuğunuzda parmak ucunuz doğal olarak sensörün üzerine denk gelir. Kimlik doğrulaması başarılı olduğunda, kolu aşağı bastırarak kapının kilidini hızlıca açabilirsiniz.
Philips 7300, kapsamlı bir uyarı işleviyle birlikte sunulur. Evinizin hırsızlık önleme seviyesini artırır, ailenizi gerçek zamanlı olarak korur ve kapı kilidi durumunu size hatırlatır.
İkili doğrulama modunda parmak izi, PIN kodu ve anahtar etiketi doğrulamasından herhangi ikisini birlikte kullanarak kapının kilidini açabilirsiniz. Bu, ev güvenliği için çifte koruma sağlar.
Yorumlar
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.
10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.
Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.