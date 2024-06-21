ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans
  • Dengeli performans

Üretimden kaldırıldı

7000 seriesKol kilidi

DDL173LCGBB/97

Dengeli performans

Tutma yerine entegre parmak izi sensörü sayesinde kapının kilidini tek tutuşta kolayca açabilirsiniz. İkili doğrulama ve gizli PIN kodu işlevleri, eve giriş güvenliğini artırırken 4 akıllı kilit açma yöntemi ve otomatik kilitleme hayatınızı kolaylaştırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Parmak iziyle hızlı kilit açma özelliği

Dengeli performans

  • Kol kullanımı

  • Dokunma sensörlü uyandırma sistemi

  • Otomatik kilitleme işlevi

Tek bir tutuş ile

Tek bir tutuş ile

Parmak izi sensörü, kola entegre edilmiştir, böylece kolu tuttuğunuzda parmak ucunuz doğal olarak sensörün üzerine denk gelir. Kimlik doğrulaması başarılı olduğunda, kolu aşağı bastırarak kapının kilidini hızlıca açabilirsiniz.

Ev güvenliğini her zaman koruyun

Ev güvenliğini her zaman koruyun

Philips 7300, kapsamlı bir uyarı işleviyle birlikte sunulur. Evinizin hırsızlık önleme seviyesini artırır, ailenizi gerçek zamanlı olarak korur ve kapı kilidi durumunu size hatırlatır.

Güvenlik garantiye alınır

Güvenlik garantiye alınır

İkili doğrulama modunda parmak izi, PIN kodu ve anahtar etiketi doğrulamasından herhangi ikisini birlikte kullanarak kapının kilidini açabilirsiniz. Bu, ev güvenliği için çifte koruma sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.

  2. 10 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.

  3. Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrimdışı bayilere danışın.