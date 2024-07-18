Alpha ile muhteşem bir yaşam

Hem hızlı kilit açma ve otomatik kilitleme özellikleri ile sunduğu kolaylık hem de çift doğrulama ve C sınıfı kilit silindiri ile sağladığı güvenlik sayesinde Alpha, akıllı bir yaşam için harika bir seçimdir. Ayrıca ergonomik tasarımı, kapınızı açmayı bile özel bir deneyime dönüştürür.