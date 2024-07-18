2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL111LAGBB/97
Alpha ile muhteşem bir yaşam
Hem hızlı kilit açma ve otomatik kilitleme özellikleri ile sunduğu kolaylık hem de çift doğrulama ve C sınıfı kilit silindiri ile sağladığı güvenlik sayesinde Alpha, akıllı bir yaşam için harika bir seçimdir. Ayrıca ergonomik tasarımı, kapınızı açmayı bile özel bir deneyime dönüştürür.
Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım
Manuel dokunma ile sistem uyandırma
Otomatik Kilitleme İşlevi
70 mm kapı yatay mesafesi ile
Philips Alpha-5HB, tamamen otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ekstra işlem gerekmeden, kapıyı kapattıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı düzgün kilitlenmezse yuva size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir alarm verir.
Philips Alpha-5HB, ardından gerçek PIN kodu girişi yapılması kaydıyla, başarılı bir şekilde kimlik tanımlama için rastgele sayı kombinasyonları girmenizi sağlayan Sahte PIN Kodu teknolojisi özelliğine sahiptir. Bu özellik, gizlice gözetlenme durumlarında karşı etkin koruma sağlayarak gerçek PIN'inizi korur.
Philips Alpha-5HB'nın çok yönlü uyarıları evinizin hırsızlık önleme seviyesini artırmakla kalmaz, sizi ve ailenizi gerçek zamanlı olarak korur ve daha fazla rahatlık için size kapı kilidi durumunu hatırlatır.
Yorumlar
Gerçek kullanıma bağlı olarak daha az olabilir.
Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.
Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.