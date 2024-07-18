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  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam
  • Alpha ile muhteşem bir yaşam

Üretimden kaldırıldı

1000 seriesİtilebilir-çekilebilir akıllı kapı kilidi

DDL111LAGBB/97

Alpha ile muhteşem bir yaşam

Hem hızlı kilit açma ve otomatik kilitleme özellikleri ile sunduğu kolaylık hem de çift doğrulama ve C sınıfı kilit silindiri ile sağladığı güvenlik sayesinde Alpha, akıllı bir yaşam için harika bir seçimdir. Ayrıca ergonomik tasarımı, kapınızı açmayı bile özel bir deneyime dönüştürür.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tam otomatik: daha fazla güvenlik ve özgürlük

Alpha ile muhteşem bir yaşam

  • Sezgisel itilebilir-çekilebilir kullanım

  • Manuel dokunma ile sistem uyandırma

  • Otomatik Kilitleme İşlevi

  • 70 mm kapı yatay mesafesi ile

Her kapanışta güvenin keyfini çıkarın

Her kapanışta güvenin keyfini çıkarın

Philips Alpha-5HB, tamamen otomatik yuva kullanır. Herhangi bir ekstra işlem gerekmeden, kapıyı kapattıktan sonra kilit dili dışarı çıkar. Kapı düzgün kilitlenmezse yuva size kapı kilidi durumunu hatırlatmak için bir alarm verir.

PIN güvenliğinizi gerçek zamanlı olarak koruyun

PIN güvenliğinizi gerçek zamanlı olarak koruyun

Philips Alpha-5HB, ardından gerçek PIN kodu girişi yapılması kaydıyla, başarılı bir şekilde kimlik tanımlama için rastgele sayı kombinasyonları girmenizi sağlayan Sahte PIN Kodu teknolojisi özelliğine sahiptir. Bu özellik, gizlice gözetlenme durumlarında karşı etkin koruma sağlayarak gerçek PIN'inizi korur.

Ev güvenliğini her zaman koruyun

Ev güvenliğini her zaman koruyun

Philips Alpha-5HB'nın çok yönlü uyarıları evinizin hırsızlık önleme seviyesini artırmakla kalmaz, sizi ve ailenizi gerçek zamanlı olarak korur ve daha fazla rahatlık için size kapı kilidi durumunu hatırlatır.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Gerçek kullanıma bağlı olarak daha az olabilir.

  2. Diğer seri: Kapı kalınlığı yukarıdaki aralıkların dışındaysa lütfen yetkili müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.

  3. Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.