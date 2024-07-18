ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç
  • Muhteşem bir yaşama başlangıç

Üretimden kaldırıldı

1000 seriesAkıllı videolu kapı kilidi

DDL111BAGCW/00

Muhteşem bir yaşama başlangıç

Philips akıllı kapı kilidi Alpha-VP-5HWS; kapı gözünü, kapı zilini ve kapı kilidini birleştirir. 2 MP geniş açılı bir kamera kullanan sistem, Wi-Fi ağ bağlantısını destekleyerek Uygulama aracılığıyla kapınızın önünü görmenizi ve görüntülü bir güvenlik korumasına sahip olmanızı sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Uzaktan görüntülü interkom

Muhteşem bir yaşama başlangıç

  • Uzaktan görüntülü interkom

  • 4 inç IPS ekran

  • Wi-Fi bağlantısı ile gerçek zamanlı

  • Otomatik kilitleme

Kapıda kimin olduğunu her zaman bilin

Kapıda kimin olduğunu her zaman bilin

Philips Alpha-VP-5HWS, Wi-Fi bağlantısı üzerinden gerçek zamanlı çevrimiçi özellikler sunar. Philips EasyKey uygulamasını bağladıktan sonra video düğmesine tıklayarak kilit erişimi geçmişini görüntüleyebilir, uzaktan geçici PIN kodları gönderebilir ve kapıdaki gerçek zamanlı durumu görüntüleyebilirsiniz.

Her yerde gerçek zamanlı iletişim kurun

Her yerde gerçek zamanlı iletişim kurun

Ziyaretçi kapı ziline bastığında mobil uygulamaya anında bir mesaj gönderilir. Uygulamaya bağlanmak için mesaj kutusuna dokunarak iki yönlü sesi başlatabilirsiniz Kapı zili çaldığında video kilidi otomatik olarak video kaydeder, böylece siz evde değilken bile ziyaretçi bilgilerini kaçırmazsınız.

Kapı önünün daha net görünümü

Kapı önünün daha net görünümü

Kapının iç kısmında 4 inç IPS ekran bulunur. Ziyaretçileri ve yoldaki durumu görüntülemek için ekranın düğmesine tıklayabilirsiniz. Düğmeye tekrar tıklanması ekranı kapatmanızı sağlar; bu, yaşlılar ve çocuklar için uygundur. Ayrıca, mobil uygulama aracılığıyla ekranın parlaklığını ve uyku modu zaman aşımlarını da ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Uygulama：Philips Alpha-VP-5HWS uygulaması Philips EasyKey Plus uygulaması ile çalışır.

  2. 3 metre: Maksimum PIR hareket algılama mesafesi 3 metredir ve mobil uygulama aracılığıyla 1 metre, 2 metre ve 3 metre olarak ayarlanabilir.

  3. Diğer kapı modelleri için lütfen servis acentelerimizle veya yetkili bayilerimizle iletişime geçin.

  4. Bu ürünün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımının efekti, gerçek efektten farklı olabilir. Lütfen gerçek kullanım senaryolarındaki durumu gösteren dijital tuş takımına başvurun.

  5. 3 ay: Bu veri dahili deneysel verileri temsil eder ve kullanım süresi gerçek kullanıma bağlı olarak daha düşük olabilir.