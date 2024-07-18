Kapı önünün daha net görünümü

Kapının iç kısmında 4 inç IPS ekran bulunur. Ziyaretçileri ve yoldaki durumu görüntülemek için ekranın düğmesine tıklayabilirsiniz. Düğmeye tekrar tıklanması ekranı kapatmanızı sağlar; bu, yaşlılar ve çocuklar için uygundur. Ayrıca, mobil uygulama aracılığıyla ekranın parlaklığını ve uyku modu zaman aşımlarını da ayarlayabilirsiniz.