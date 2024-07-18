2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDL111BAGCW/00
Muhteşem bir yaşama başlangıç
Philips akıllı kapı kilidi Alpha-VP-5HWS; kapı gözünü, kapı zilini ve kapı kilidini birleştirir. 2 MP geniş açılı bir kamera kullanan sistem, Wi-Fi ağ bağlantısını destekleyerek Uygulama aracılığıyla kapınızın önünü görmenizi ve görüntülü bir güvenlik korumasına sahip olmanızı sağlar.
Uzaktan görüntülü interkom
4 inç IPS ekran
Wi-Fi bağlantısı ile gerçek zamanlı
Otomatik kilitleme
Philips Alpha-VP-5HWS, Wi-Fi bağlantısı üzerinden gerçek zamanlı çevrimiçi özellikler sunar. Philips EasyKey uygulamasını bağladıktan sonra video düğmesine tıklayarak kilit erişimi geçmişini görüntüleyebilir, uzaktan geçici PIN kodları gönderebilir ve kapıdaki gerçek zamanlı durumu görüntüleyebilirsiniz.
Ziyaretçi kapı ziline bastığında mobil uygulamaya anında bir mesaj gönderilir. Uygulamaya bağlanmak için mesaj kutusuna dokunarak iki yönlü sesi başlatabilirsiniz Kapı zili çaldığında video kilidi otomatik olarak video kaydeder, böylece siz evde değilken bile ziyaretçi bilgilerini kaçırmazsınız.
Kapının iç kısmında 4 inç IPS ekran bulunur. Ziyaretçileri ve yoldaki durumu görüntülemek için ekranın düğmesine tıklayabilirsiniz. Düğmeye tekrar tıklanması ekranı kapatmanızı sağlar; bu, yaşlılar ve çocuklar için uygundur. Ayrıca, mobil uygulama aracılığıyla ekranın parlaklığını ve uyku modu zaman aşımlarını da ayarlayabilirsiniz.
Yorumlar
Uygulama：Philips Alpha-VP-5HWS uygulaması Philips EasyKey Plus uygulaması ile çalışır.
3 metre: Maksimum PIR hareket algılama mesafesi 3 metredir ve mobil uygulama aracılığıyla 1 metre, 2 metre ve 3 metre olarak ayarlanabilir.
Diğer kapı modelleri için lütfen servis acentelerimizle veya yetkili bayilerimizle iletişime geçin.
Bu ürünün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımının efekti, gerçek efektten farklı olabilir. Lütfen gerçek kullanım senaryolarındaki durumu gösteren dijital tuş takımına başvurun.
3 ay: Bu veri dahili deneysel verileri temsil eder ve kullanım süresi gerçek kullanıma bağlı olarak daha düşük olabilir.