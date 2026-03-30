2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DDA131FBW/97
Büyük geniş açılı HD gece görüşü
PIR insan vücudu algılama
Uzaktan akıllı izleme
Akıllı kilit ile karşılıklı bağlantı
170° izleme seviyesinde lense sahip olan akıllı kapı dürbünü, dört parlak kızılötesi takviye ışığı ve profesyonel kızılötesi lamba siperiyle birlikte yüksek miktarda ışığı emebilir ve yetersiz aydınlatma koşullarında bile daha iyi gece görüşü sağlar.
Kapı zilini çaldığınızda veya ekrandaki [arama] düğmesine bastığınızda, dahili mikrofon ve hoparlörle gerçek zamanlı sesli arama başlatabilirsiniz. Size mükemmel bir arama deneyimi sunabilir.
5 inç IPS çoklu dokunmatik HD ekran, her şeyin harika görünmesini sağlayan 2,5D tam laminasyonlu kavisli camlara sahiptir. Etkileşimli tasarım, çocuklar ve yaşlılar için kolay kullanım sunar.
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