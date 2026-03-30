ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk
  • Yeni görsel ufuk

Üretimden kaldırıldı

1000 seriesAkıllı kapı dürbünü

DDA131FBW/97

Yeni görsel ufuk
Gürültü önleyici kızılötesi gece görüşü işlevine ve 24 saat yapay zekayla insan vücudu algılama özelliğine sahip 170° ultra geniş açılı lens, evinizin önündeki sahneleri her zaman her yerden görmenizi sağlayarak evinizi çok daha güvenli hale getirir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Görüntülü güvenlik, dokunmatik işlevler

Yeni görsel ufuk

  • Büyük geniş açılı HD gece görüşü

  • PIR insan vücudu algılama

  • Uzaktan akıllı izleme

  • Akıllı kilit ile karşılıklı bağlantı

170° lens ve 1080P HD ekran: Daha iyi görüş sunar

170° lens ve 1080P HD ekran: Daha iyi görüş sunar

170° izleme seviyesinde lense sahip olan akıllı kapı dürbünü, dört parlak kızılötesi takviye ışığı ve profesyonel kızılötesi lamba siperiyle birlikte yüksek miktarda ışığı emebilir ve yetersiz aydınlatma koşullarında bile daha iyi gece görüşü sağlar.

İki yönlü sesli arama: Her yerde gerçek zamanlı iletişim kurun

İki yönlü sesli arama: Her yerde gerçek zamanlı iletişim kurun

Kapı zilini çaldığınızda veya ekrandaki [arama] düğmesine bastığınızda, dahili mikrofon ve hoparlörle gerçek zamanlı sesli arama başlatabilirsiniz. Size mükemmel bir arama deneyimi sunabilir.

5 inç HD dokunmatik ekran: Tüm aile için kolay kullanım

5 inç HD dokunmatik ekran: Tüm aile için kolay kullanım

5 inç IPS çoklu dokunmatik HD ekran, her şeyin harika görünmesini sağlayan 2,5D tam laminasyonlu kavisli camlara sahiptir. Etkileşimli tasarım, çocuklar ve yaşlılar için kolay kullanım sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları