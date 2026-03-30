170° lens ve 1080P HD ekran: Daha iyi görüş sunar

170° izleme seviyesinde lense sahip olan akıllı kapı dürbünü, dört parlak kızılötesi takviye ışığı ve profesyonel kızılötesi lamba siperiyle birlikte yüksek miktarda ışığı emebilir ve yetersiz aydınlatma koşullarında bile daha iyi gece görüşü sağlar.