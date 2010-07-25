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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CSQ606/00
Mobil müzik salonunuz
Philips CSQ606 stereo otomobil hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 2 yönlü 16 cm'lik hoparlörlerin en yüksek güç noktası 160 W olup, müziği tüm detaylarıyla hissedip keyfini çıkarmanızı sağlayan yumuşak PEI dome tweeter ile hafif polipropilen koniye sahiptir.
15,2 cm (6")
2 Yollu
160W Tepe değeri
Hoparlörün içinde, bir ses bobininin üzerinde bulunan bir diyafram, bir giriş sinyali alındıktan sonra sinyal dalga biçimini oluşturur. Sinyal dalgasını bir ses dalgasına dönüştürür. Polipropilen bu güne kadar keşfedilen en hafif plastiklerden biridir ve ağırlığı, yüksek dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek sıcaklıklara toleranslı olması sayesinde hoparlör diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Bu polipropilen koniler en küçük ses sinyallerine bile reaksiyon göstererek canlı ses çıkışıyla yüksek müzik kalitesi sunarlar.
Her türlü hava koşuluna dayanıklı olması nedeniyle polipropilen hoparlör koni diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Yağışlı havalarda koni ağırlığı artarak hassasiyeti azaltılır. Sıcak havalarda koni (veya sadece bir bölümü) genişleyerek daha büyük hale gelebilir. Her iki durumda da ses bozulabilir. Hava durumu nasıl olursa olsun, bu sağlam polipropilen koniler bu sorunlardan etkilenmez ve her zaman canlı, net ses çıkışı sağlarlar.
En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı.
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