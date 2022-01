Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam polipropilen koni

Her türlü hava koşuluna dayanıklı olması nedeniyle polipropilen hoparlör koni diyaframları için mükemmel bir malzemedir. Yağışlı havalarda koni ağırlığı artarak hassasiyeti azaltılır. Sıcak havalarda koni (veya sadece bir bölümü) genişleyerek daha büyük hale gelebilir. Her iki durumda da ses bozulabilir. Hava durumu nasıl olursa olsun, bu sağlam polipropilen koniler bu sorunlardan etkilenmez ve her zaman canlı, net ses çıkışı sağlarlar.