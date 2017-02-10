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    Süt Köpürtücü

    Süt köpürtücü

    CA6500/63
    Genel Derecelendirme / 5
    • İnanılmaz kadifemsi köpük İnanılmaz kadifemsi köpük İnanılmaz kadifemsi köpük
      -{discount-value}

      Süt Köpürtücü Süt köpürtücü

      CA6500/63
      Genel Derecelendirme / 5

      İnanılmaz kadifemsi köpük

      Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Süt Köpürtücü Süt köpürtücü

      İnanılmaz kadifemsi köpük

      Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      İnanılmaz kadifemsi köpük

      Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Süt Köpürtücü Süt köpürtücü

      İnanılmaz kadifemsi köpük

      Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Süt Köpürtücü

        Süt Köpürtücü

        Süt köpürtücü

        - {discount-value}

        Toplam:

        İnanılmaz kadifemsi köpük

        Kahveniz artık daha ilgi çekici

        • Yapışmaz kaplama
        • 120 ml süt için uygundur
        • 2 cappuccino için yeterlidir
        • Sıcak ve soğuk köpük hazırlar
        Çok işlevli: Çeşitli kahveli ve sütlü içecekler

        Çok işlevli: Çeşitli kahveli ve sütlü içecekler

        Sadece Cappuccino ve Latte gibi lezzetli sıcak ve soğuk kahve tarifleri için değil, aynı zamanda sütlü çay gibi lezzetli sütlü içecekler için de idealdir.

        Çeşitli kahve tarifleri için sıcak ve soğuk süt köpürtme

        Çeşitli kahve tarifleri için sıcak ve soğuk süt köpürtme

        Süt köpürtücü evde latte macchiato, cappuccino veya mükemmel bir soğuk kahve gibi çeşitli sıcak ve soğuk kahve tariflerini deneyip tadını çıkarma özgürlüğü sağlar.

        Mükemmel köpük dokusu için manyetik çırpma

        Mükemmel köpük dokusu için manyetik çırpma

        İdeal sıcaklık ve hıza ayarlanan süt köpürtücü ve yenilikçi köpürtme aparatı, mükemmel kıvamda ve dokuda köpük oluşturur.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için kablosuz, 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için kablosuz, 360° dönen taban

        Süt köpürtücü, süt köpüğünü kolayca doldurmak için tabandan kaldırılabilir. Yuvarlak konektör sayesinde süt köpürtücüyü tekrar yerleştirmek de aynı derecede kolaydır.

        Kolay temizlik için yapışmaz kaplama

        Kolay temizlik için yapışmaz kaplama

        Yapışmaz kaplaması sayesinde Philips Süt Köpürtücü'yü sadece durulayıp bir havluyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

        2 Cappuccino için yeterli süt köpüğü

        2 Cappuccino için yeterli süt köpüğü

        120 ml kapasiteli Philips Süt Köpürtücü ile hazırlanan süt köpüğü 2 Cappuccino hazırlamak için yeterlidir

        Tek dokunuşla kolay kullanım

        Bu süt köpürtücü, tek dokunuşla kolay kullanım sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Kablo uzunluğu
          0,75  cm
          Frekans
          50  Hz
          Kapasite
          120  ml
          Köpürtme süresi
          130  sn

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (GxDxY
          151 x 151 x 217  mm
          Ürünün boyutları (GxDxY)
          128 x 128 x 194  mm
          Ürün ağırlığı
          0,79  kg

        • Genel özellikler

          Kolay kullanım ve temizlik
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        • Kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          420 - 500  W

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