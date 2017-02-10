İnanılmaz kadifemsi köpük
Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnanılmaz kadifemsi köpük
Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
İnanılmaz kadifemsi köpük
Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnanılmaz kadifemsi köpük
Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Süt köpürtücü
Toplam:
Sadece Cappuccino ve Latte gibi lezzetli sıcak ve soğuk kahve tarifleri için değil, aynı zamanda sütlü çay gibi lezzetli sütlü içecekler için de idealdir.
Süt köpürtücü evde latte macchiato, cappuccino veya mükemmel bir soğuk kahve gibi çeşitli sıcak ve soğuk kahve tariflerini deneyip tadını çıkarma özgürlüğü sağlar.
İdeal sıcaklık ve hıza ayarlanan süt köpürtücü ve yenilikçi köpürtme aparatı, mükemmel kıvamda ve dokuda köpük oluşturur.
Süt köpürtücü, süt köpüğünü kolayca doldurmak için tabandan kaldırılabilir. Yuvarlak konektör sayesinde süt köpürtücüyü tekrar yerleştirmek de aynı derecede kolaydır.
Yapışmaz kaplaması sayesinde Philips Süt Köpürtücü'yü sadece durulayıp bir havluyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.
120 ml kapasiteli Philips Süt Köpürtücü ile hazırlanan süt köpüğü 2 Cappuccino hazırlamak için yeterlidir
Bu süt köpürtücü, tek dokunuşla kolay kullanım sağlar.
Menşei
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Kaplama
Servis
Sürdürülebilirlik
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