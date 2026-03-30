2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CA6500/63
EP5441/50
EP4341/50
EP1220/00
EP3246/70
EP2220/10
HD7462/20
HD7461/20
HD7459/20
Yapışmaz kaplama
120 ml süt için uygundur
2 cappuccino için yeterlidir
Sıcak ve soğuk köpük hazırlar
Sadece Cappuccino ve Latte gibi lezzetli sıcak ve soğuk kahve tarifleri için değil, aynı zamanda sütlü çay gibi lezzetli sütlü içecekler için de idealdir.
Yapışmaz kaplaması sayesinde Philips Süt Köpürtücü'yü sadece durulayıp bir havluyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.
120 ml kapasiteli Philips Süt Köpürtücü ile hazırlanan süt köpüğü 2 Cappuccino hazırlamak için yeterlidir
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