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  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük
  • İnanılmaz kadifemsi köpük

Üretimden kaldırıldı

Süt KöpürtücüSüt köpürtücü

CA6500/63

İnanılmaz kadifemsi köpük
Philips Süt Köpürtücü ile ev ortamında çok sayıda sıcak ve soğuk kahve tarifinin keyfini çıkarma özgürlüğüne sahipsiniz. Yenilikçi köpürtme aparatı sayesinde lezzetli kahveleri ve sütlü içecekleri, inanılmaz kadifemsi pürüzsüzlükte süt köpüğüyle zenginleştirebilirsiniz.
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İnanılmaz kadifemsi köpük

  • Yapışmaz kaplama

  • 120 ml süt için uygundur

  • 2 cappuccino için yeterlidir

  • Sıcak ve soğuk köpük hazırlar

Çok işlevli: Çeşitli kahveli ve sütlü içecekler

Çok işlevli: Çeşitli kahveli ve sütlü içecekler

Sadece Cappuccino ve Latte gibi lezzetli sıcak ve soğuk kahve tarifleri için değil, aynı zamanda sütlü çay gibi lezzetli sütlü içecekler için de idealdir.

Kolay temizlik için yapışmaz kaplama

Kolay temizlik için yapışmaz kaplama

Yapışmaz kaplaması sayesinde Philips Süt Köpürtücü'yü sadece durulayıp bir havluyla silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

2 Cappuccino için yeterli süt köpüğü

2 Cappuccino için yeterli süt köpüğü

120 ml kapasiteli Philips Süt Köpürtücü ile hazırlanan süt köpüğü 2 Cappuccino hazırlamak için yeterlidir

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları