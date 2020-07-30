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Üretimden kaldırıldı

Taşınabilir kablosuz hoparlör

BT55A/00

4

| (6) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

Avcunuza sığan güçlü ses

Kompakt ve taşıması kolay tek bir hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarın. Popüler renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.

Tüm avantajları görüntüleyin

Avcunuza sığan güçlü ses

  • Bluetooth®

  • Şarj edilebilir pil

  • 2 W

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

6

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

30/07/2020

Türkiye

Türkiye

PRATİK GÜZEL ŞARJ GİDİŞİ MÜKEMMEL

GAYET HOŞ BEN MİGROSTAN ALDIM ÇOK GÜZEL ORTA BOY CEBE SIGAR SES MÜKEMMEL

Avantajlar

KÜÇÜK OLMASI

Dezavantajlar

USB GİRİŞİ OLMAMASI

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-06-30

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-06-30

29/03/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün sanılandan daha iyi.

Ürünün ses kalitesi tahminlerin üzerine çıkıyor. Her yerden çekiyor. Ve üzerinde tuşların olmaması sanılanın aksine ürünü daha kullanışlı kılıyor.

Avantajlar

Ses kalitesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-11-29

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-11-29

29/05/2019

Türkiye

Türkiye

BT55P/00

Fiyat performans açısından harika bir ürün. Ses yüksekliği, ses kalitesi beklentime göre mükemmel. Kuzenime ait olanı kullanıyordum bir mağazada indirimde görünce koşarak gidip kendime de aldım. Sürekli elimin altında iş yerimde, evde, yazlıkta vs :) Taşımasının sizi rahatsız etmeyeceğinden eminim. Çantanızda powerbank kadar ağırlığı bile olmayacaktır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT55P Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme BT55P Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır

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