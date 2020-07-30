2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Avcunuza sığan güçlü ses
Kompakt ve taşıması kolay tek bir hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarın. Popüler renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.
Bluetooth®
Şarj edilebilir pil
2 W
Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.
Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.
4.0
5 üzerinden
6
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
EYPHN66
30/07/2020
Türkiye
PRATİK GÜZEL ŞARJ GİDİŞİ MÜKEMMEL
GAYET HOŞ BEN MİGROSTAN ALDIM ÇOK GÜZEL ORTA BOY CEBE SIGAR SES MÜKEMMEL
Avantajlar
KÜÇÜK OLMASI
Dezavantajlar
USB GİRİŞİ OLMAMASI
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-06-30
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-06-30
Worzel
29/03/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün sanılandan daha iyi.
Ürünün ses kalitesi tahminlerin üzerine çıkıyor. Her yerden çekiyor. Ve üzerinde tuşların olmaması sanılanın aksine ürünü daha kullanışlı kılıyor.
Avantajlar
Ses kalitesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-11-29
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT55B Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-11-29
Cansued
29/05/2019
Türkiye
BT55P/00
Fiyat performans açısından harika bir ürün. Ses yüksekliği, ses kalitesi beklentime göre mükemmel. Kuzenime ait olanı kullanıyordum bir mağazada indirimde görünce koşarak gidip kendime de aldım. Sürekli elimin altında iş yerimde, evde, yazlıkta vs :) Taşımasının sizi rahatsız etmeyeceğinden eminim. Çantanızda powerbank kadar ağırlığı bile olmayacaktır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT55P Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme BT55P Taşınabilir kablosuz hoparlör için yapılmıştır