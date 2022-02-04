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  • Tek seferde eşit düzeltme
  • Tek seferde eşit düzeltme
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  • Tek seferde eşit düzeltme
  • Tek seferde eşit düzeltme
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  • Tek seferde eşit düzeltme
  • Tek seferde eşit düzeltme
  • Tek seferde eşit düzeltme
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  • Tek seferde eşit düzeltme
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  • Tek seferde eşit düzeltme
  • Tek seferde eşit düzeltme

Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 5000Sakal düzeltici

BT5502/15

3.9
| (7) İncelemeler
Tek seferde eşit düzeltme
3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

PRO Kaldır ve Kes sistemi ile 2 kat daha fazla hassaslık

Tek seferde eşit düzeltme

  • 0,2 mm hassas ayar

  • Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar

  • 90 dakikaya kadar kullanım/1 saat şarj

  • PRO Kaldır ve Kes sistemi

Eşit şekilde düzeltir ve aşağı bakan kılları yakalar

Eşit şekilde düzeltir ve aşağı bakan kılları yakalar

Kirli sakalınızın hiç şansı yok. Lift&Trim Pro sistemi, aşağı bakan tüm kılları yakalar ve hassas bir kesim için bunları bıçaklara doğru kaldırırken, uzun sakallar için de ideal bir düzeltici olmaya devam eder.

Sıfır bakım için kendiliğinden bilenen bıçaklar

Sıfır bakım için kendiliğinden bilenen bıçaklar

En kalın tüyler için bile uygun olan çift taraflı keskinleştirilmiş bıçaklar, her seferinde hassas kenarlar ve üstün düzeltme sağlar. Yağ veya yedek bıçak gerekmez.

Farklı uzunluk ayarlarına uyarlanabilir

Farklı uzunluk ayarlarına uyarlanabilir

Tam istediğiniz uzunlukta kesin. Hassas kadranı 0,2 mm'lik artışlarla 0,4 ile 10 mm arasında 40 uzunluk ayarından birine çevirmeniz yeterlidir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.9

5 üzerinden

7

İncelemeler

3

04/02/2022

Türkiye

Türkiye

Gayet başarılı ve kompakt bir makina tavsiye edrim

Şarjı iyi dayanıyor ve kesimi güzel. Tavsiye ederim

Avantajlar

Fiyati uygun

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

06/11/2021

Türkiye

Türkiye

Eşim memnun kaldı.

Eşimin ihtiyacı vardı.uzun zamandır böyle bi makine arayışındaydık.geldiği gibi hemen denedi.gayet memnun kaldı.fiyatı indirimde de olsa gene de yüksek ama Philips kalitesi neticede.verdiğin paraya değiyor

Avantajlar

Bıçakları iyi

Dezavantajlar

Sesi çok fazla.bide kılları sağa sola çok sıçrayıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

24/05/2021

Türkiye

Türkiye

Sakal traşında hiç yormuyor...

Sakal şekillendirmede hiç bu kadar rahat etmemiştim. Ayrıca amatör olarak saç traşıda yapıyor. Daha ne olsun.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

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