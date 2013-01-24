Tek seferde eşit düzeltme

3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün