2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT5502/15
0,2 mm hassas ayar
Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
90 dakikaya kadar kullanım/1 saat şarj
PRO Kaldır ve Kes sistemi
Kirli sakalınızın hiç şansı yok. Lift&Trim Pro sistemi, aşağı bakan tüm kılları yakalar ve hassas bir kesim için bunları bıçaklara doğru kaldırırken, uzun sakallar için de ideal bir düzeltici olmaya devam eder.
En kalın tüyler için bile uygun olan çift taraflı keskinleştirilmiş bıçaklar, her seferinde hassas kenarlar ve üstün düzeltme sağlar. Yağ veya yedek bıçak gerekmez.
Tam istediğiniz uzunlukta kesin. Hassas kadranı 0,2 mm'lik artışlarla 0,4 ile 10 mm arasında 40 uzunluk ayarından birine çevirmeniz yeterlidir.
3.9
5 üzerinden
7
İncelemeler
Gariyan10
04/02/2022
Türkiye
Gayet başarılı ve kompakt bir makina tavsiye edrim
Şarjı iyi dayanıyor ve kesimi güzel. Tavsiye ederim
Avantajlar
Fiyati uygun
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Fenersel41
06/11/2021
Türkiye
Eşim memnun kaldı.
Eşimin ihtiyacı vardı.uzun zamandır böyle bi makine arayışındaydık.geldiği gibi hemen denedi.gayet memnun kaldı.fiyatı indirimde de olsa gene de yüksek ama Philips kalitesi neticede.verdiğin paraya değiyor
Avantajlar
Bıçakları iyi
Dezavantajlar
Sesi çok fazla.bide kılları sağa sola çok sıçrayıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
osoylag
24/05/2021
Türkiye
Sakal traşında hiç yormuyor...
Sakal şekillendirmede hiç bu kadar rahat etmemiştim. Ayrıca amatör olarak saç traşıda yapıyor. Daha ne olsun.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Önceki Philips modeline göre