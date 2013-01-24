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    Beardtrimmer series 5000

    Sakal düzeltici

    BT5502/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tek seferde eşit düzeltme Tek seferde eşit düzeltme Tek seferde eşit düzeltme
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      Beardtrimmer series 5000 Sakal düzeltici

      BT5502/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Tek seferde eşit düzeltme

      3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,99 TL

      Beardtrimmer series 5000 Sakal düzeltici

      Tek seferde eşit düzeltme

      3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün

      Tek seferde eşit düzeltme

      3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,99 TL

      Beardtrimmer series 5000 Sakal düzeltici

      Tek seferde eşit düzeltme

      3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün

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        Beardtrimmer series 5000

        Beardtrimmer series 5000

        Sakal düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tek seferde eşit düzeltme

        PRO Kaldır ve Kes sistemi ile 2 kat daha fazla hassaslık

        • 0,2 mm hassas ayar
        • Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar
        • 90 dakikaya kadar kullanım/1 saat şarj
        • PRO Kaldır ve Kes sistemi
        Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları bıçaklara doğru yönlendirir

        Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları bıçaklara doğru yönlendirir

        Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz sayesinde tek hamlede dilediğiniz kirli sakal görünümüne kavuşun. Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları kaldırır ve keskin metal bıçaklara yönlendirir.

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlamaya gerek olmadan hassas bir şekilde çalışır

        Kendiliğinden bilenen metal bıçaklar, yağlamaya gerek olmadan hassas bir şekilde çalışır

        Paslanmaz çelik bıçaklar en kalın kılları bile rahatça kesmesi için iki kez bilenmiştir. Bıçaklar, hafifçe birbirlerine dokunarak kendi kendilerini bilerler. Böylece düzelticinizi kullandığınız süre boyunca bıçakları değiştirmenize veya yağlamanıza gerek kalmaz.

        0,4 - 20 mm aralığında 40 kilitli uzunluk ayarı

        0,4 - 20 mm aralığında 40 kilitli uzunluk ayarı

        Taraklarınızı tercih ettiğiniz düzeltme uzunluğuna ayarlayın ve istediğiniz sakal tarzını elde edin. 0,4 - 10 mm uzunluk ayarı için kısa sakal tarağını, 10 - 20 mm uzunluk ayarı için uzun sakal tarağını kullanın.

        Her sakal tarzı için özelleştirilebilir hassaslık adımları

        Her sakal tarzı için özelleştirilebilir hassaslık adımları

        Hassas kısa sakal tarzı için 0,4 - 2 mm arasında 0,2 mm ayarı, eşit uzunlukta 3 günlük sakal için 2 - 5 mm arasında 0,5 mm ayarı, uzun sakal bakımı için 5 mm üzerinde 1 mm ayarı.

        1 saat şarj ettikten sonra 90 dakikaya kadar çalıştırabilirsiniz veya prize takarak kullanabilirsiniz

        1 saat şarj ettikten sonra 90 dakikaya kadar çalıştırabilirsiniz veya prize takarak kullanabilirsiniz

        Sakal düzelticinizi prize takarak veya 1 saat şarj ederek 90 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz. Alternatif olarak 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle bir kez düzeltme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

        Kolay, derinlemesine temizleme için %100 su geçirmez

        Kolay, derinlemesine temizleme için %100 su geçirmez

        Su geçirmez sakal şekillendiricinizi temizlemek için muslukta durulayın.

        Düzelticinizin pil durumunu hızlıca görün

        Düzelticinizin pil durumunu hızlıca görün

        Pil göstergesi; düzelticinizin pilinin boş olduğunu, şarj edildiğini veya dolu olduğunu gösterir.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,4 - 20 mm
          Hassasiyet (adım aralığı)
          0,2 mm'den
          Uzunluk ayarı sayısı
          40

        • Kullanım kolaylığı

          Yakınlaştırma ayarı
          Kolay uzunluk ayarları
          Ekran
          Şarj göstergesi
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir

        • Güç

          Pil Tipi
          NiMH
          Çalışma süresi
          90 dakikaya kadar
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 5 dakika hızlı şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • Kaldır ve Kes tarağı
          • Uzun sakal tarağı
          Kese
          Saklama kesesi

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