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Tek seferde eşit düzeltme
3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek seferde eşit düzeltme
3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün
Tek seferde eşit düzeltme
3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek seferde eşit düzeltme
3 günlük kirli sakal veya kısa ya da uzun sakal görünümü için istediğiniz eşit ve hassas düzeltme performansı. Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz, sakalları çift taraflı bıçakların seviyesine kadar kaldırarak tek seferde eşit düzeltme sağlar. Tüm faydaları görün
Sakal düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yenilikçi PRO Kaldır ve Kes sistemimiz sayesinde tek hamlede dilediğiniz kirli sakal görünümüne kavuşun. Eşit düzeltme için aşağı bakan kılları kaldırır ve keskin metal bıçaklara yönlendirir.
Paslanmaz çelik bıçaklar en kalın kılları bile rahatça kesmesi için iki kez bilenmiştir. Bıçaklar, hafifçe birbirlerine dokunarak kendi kendilerini bilerler. Böylece düzelticinizi kullandığınız süre boyunca bıçakları değiştirmenize veya yağlamanıza gerek kalmaz.
Taraklarınızı tercih ettiğiniz düzeltme uzunluğuna ayarlayın ve istediğiniz sakal tarzını elde edin. 0,4 - 10 mm uzunluk ayarı için kısa sakal tarağını, 10 - 20 mm uzunluk ayarı için uzun sakal tarağını kullanın.
Hassas kısa sakal tarzı için 0,4 - 2 mm arasında 0,2 mm ayarı, eşit uzunlukta 3 günlük sakal için 2 - 5 mm arasında 0,5 mm ayarı, uzun sakal bakımı için 5 mm üzerinde 1 mm ayarı.
Sakal düzelticinizi prize takarak veya 1 saat şarj ederek 90 dakikaya kadar kablosuz kullanabilirsiniz. Alternatif olarak 5 dakikalık hızlı şarj özelliğiyle bir kez düzeltme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Su geçirmez sakal şekillendiricinizi temizlemek için muslukta durulayın.
Pil göstergesi; düzelticinizin pilinin boş olduğunu, şarj edildiğini veya dolu olduğunu gösterir.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.
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