Bir suru artısı var baya guzel cihaz ama tek bir eksi tum iyi yonunu bitirmis çunku traş olurken ne kadar dikkat etsemde mutlaka ya ısırıyor cildi yada bildiğin deriye saplanıyor her tıraşta kendimi yaralıyorum keşke bıçak uclarını yuvarlatsalarmış one black pro da var bende onun bıçakları muazzam hiç tahriş etmez isteyerek bile kendinizi kesemiyorsunuz ama onunda kotu yanı bıçaklar çabuk deforme oluyor ve malesef bıçak fiyatları neredeyse orta bir makina fiyatı kadar pahalı