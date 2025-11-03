2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
0,5 mm hassas ayar
Paslanmaz çelik bıçaklar
60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Kaldır ve Kes sistemi
Yeni Kaldır ve Kes sistemimize sahip Philips sakal düzeltici, kirli sakal için idealdir: Tarak, eşit düzeltme için tüyleri kaldırarak bıçakların seviyesine getirir.
Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.
Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlara sahiptir.
4.4
5 üzerinden
14
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Nedengerekli
03/11/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kirli sakal için ideal
Sıfır ayarında kullanıyorum, çok rahat ve hızlı. Yağlanma gereksinimi olmaması çok iyi. Pili gayet yeterli.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Cece58
29/05/2022
Türkiye
Traş makinası
Güzel ürün. Rahat kullandım. Problemsiz ve çok pratik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır
11/03/2022
Türkiye
Ürün mükemmel
Ürün kaliteli oldukça memnuniyet verici performans ihtiyaç duyanlara tavsiye ederim. Bakımlı erkeklerin adresi philips teşekkürler..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket
Kaldır ve Kes sistemi, %30 daha hızlı keser - bir önceki Philips ürününe kıyasla