ürünü alalı 20 gün oldu her gün sabahları kullanıyorum ilk geldiğinde şarja taktım 15 gün sonra bitti tekrar taktım şarja ve gerçekten ürün detaylarını okuduysanız 1 saatte tam şarj oluyor gayet memnunum sakalımı düzeltiyorum ensemi alıyorum (saç bile kesilebilir 10 numaraya kadar uzayabiliyor başlığı ve motoru baya güçlü) sakalım çok sık olmasına rağmen hiç takılmadan kesiyor çok hızlı çalışıyor müadilleri olan Philips Multigroom 3000 serisi yerine bunu almanızı öneririm içindeki pil daha kaliteli ikisi arasında kalmıştım iyiki de Philips Beardtrimmer almışım.Çünkü birisi 16 saatte birisi 1 saatte şarj oluyor kullanım süreleride aynı sayılır.malzeme kalitesi falan çok iyi başlığı öyle yere düşmeyle falan kırılcak gibi değil. kargolamada gayet iyiydi. ayrıca sitede ürünün kayıdını yaptırdım garanti sürem 1 yıl uzadı teşekkürler philips :)