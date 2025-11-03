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  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
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  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
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  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
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  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay
  • 3 günlük sakal artık çok kolay

Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 3000Sakal düzeltici

BT3216/14

4.4
| (14) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor
3 günlük sakal artık çok kolay
Yenilikçi Kaldır ve Kes sistemine sahip bu düzeltici, etkili ve eşit düzeltme sonuçları için altta kalan tüyleri bile yakalar. Böylece istediğiniz 3 günlük kirli sakal, kısa sakal veya uzun sakal görünümünü kolayca elde edebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Kaldır ve Kes sistemi %30 daha hızlı tıraş eder*

3 günlük sakal artık çok kolay

  • 0,5 mm hassas ayar

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 60 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

  • Kaldır ve Kes sistemi

Eşit şekilde düzeltir ve aşağı bakan kılları yakalar

Eşit şekilde düzeltir ve aşağı bakan kılları yakalar

Yeni Kaldır ve Kes sistemimize sahip Philips sakal düzeltici, kirli sakal için idealdir: Tarak, eşit düzeltme için tüyleri kaldırarak bıçakların seviyesine getirir.

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.

Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

Çizikleri ve tahrişi önlemek için tasarlanan bıçaklar, pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

14

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

03/11/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kirli sakal için ideal

Sıfır ayarında kullanıyorum, çok rahat ve hızlı. Yağlanma gereksinimi olmaması çok iyi. Pili gayet yeterli.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır

29/05/2022

Türkiye

Türkiye

Traş makinası

Güzel ürün. Rahat kullandım. Problemsiz ve çok pratik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır

11/03/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün mükemmel

Ürün kaliteli oldukça memnuniyet verici performans ihtiyaç duyanlara tavsiye ederim. Bakımlı erkeklerin adresi philips teşekkürler..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Sakal düzeltici için yapılmıştır

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  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Kaldır ve Kes sistemi, %30 daha hızlı keser - bir önceki Philips ürününe kıyasla