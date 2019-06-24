30 dakikaya kadar 1 metre derinliğinde suda kalmaya dayanabilir. IPX7 standardına uygundur

Havuz kenarında, göl kenarında ya da duşta. IPX7 standardına uygun olan bu su geçirmez hoparlör, suyun üzerinde yüzer ve 1 metreye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suyun içinde kalabilir.