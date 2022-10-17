ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans
  • Dayanıklı ve tutarlı performans

Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 1000Sakal düzeltici

BT1214/15

3.3
| (3) İncelemeler
Dayanıklı ve tutarlı performans
Bu düzeltici, USB kablo ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 60 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler.
Tüm avantajları görüntüleyin
OG AiO 3000 Zen Industry Logo [master-982346a642cc4bd0983fb2e300dbc142] [com-mig]

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

Dayanıklı ve tutarlı performans

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 60 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

  • USB şarjı

  • 4 sakal ve kirli sakal tarağı

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.

8 saat şarj sonrasında 60 dakikaya varan kablosuz kullanım

8 saat şarj sonrasında 60 dakikaya varan kablosuz kullanım

60 dk kablosuz kullanım için düzelticinizi USB kablosuyla 8 saat şarj edin.

Rahat kullanım için USB ile şarj

Rahat kullanım için USB ile şarj

Bu sakal düzeltici, bilgisayarınız veya herhangi bir USB adaptörüyle daha esnek şarj için bir USB kablosuyla birlikte gelir. Adaptör dahil değildir (Philips HQ80 adaptör önerilir).

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
2

17/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Gayet Yeterli

Gücü, Şarjı, Kesimi gayet güzel. Daha hızlı şarz olabilirdi(Tam Şarz Süresi)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

25/02/2022

Türkiye

Türkiye

Dayanıklı

Yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum, saç-sakal için 3 tur kullanabiliyorum tek şarj ile. Eksikliğini çektiğim tek konu 2 numara başlığının olmaması.

Avantajlar

Şarj süresi, alternatif şarj kablosu bulunabilirliği, kılları çekmemesi, kolay temizlenebilir olması, farklı başlıklar, seyahat kilidi.

Dezavantajlar

2 numara başlığı yok, temizlik fırçası çok derin kısımları temizleyemiyor.

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

04/09/2021

Türkiye

Türkiye

Sarj sorunu yasiyorum

Bundan 2 ay önce philips series 1000 tras makinesi aldım tam sarj etmeme rağmen 5 dk sürmeden şarjı bitiyor

Avantajlar

Hic bir avantajını görmedim

Dezavantajlar

Sarj sorunu

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 