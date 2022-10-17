2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BT1214/15
Paslanmaz çelik bıçaklar
60 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
USB şarjı
4 sakal ve kirli sakal tarağı
Philips 3000 sakal düzelticinin kendiliğinden bilenen çelik bıçakları ilk günkü gibi keskin ve etkili kalır ve her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme sunar.
60 dk kablosuz kullanım için düzelticinizi USB kablosuyla 8 saat şarj edin.
Bu sakal düzeltici, bilgisayarınız veya herhangi bir USB adaptörüyle daha esnek şarj için bir USB kablosuyla birlikte gelir. Adaptör dahil değildir (Philips HQ80 adaptör önerilir).
3.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
Kadir456879
17/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Gayet Yeterli
Gücü, Şarjı, Kesimi gayet güzel. Daha hızlı şarz olabilirdi(Tam Şarz Süresi)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
25/02/2022
Türkiye
Dayanıklı
Yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum, saç-sakal için 3 tur kullanabiliyorum tek şarj ile. Eksikliğini çektiğim tek konu 2 numara başlığının olmaması.
Avantajlar
Şarj süresi, alternatif şarj kablosu bulunabilirliği, kılları çekmemesi, kolay temizlenebilir olması, farklı başlıklar, seyahat kilidi.
Dezavantajlar
2 numara başlığı yok, temizlik fırçası çok derin kısımları temizleyemiyor.
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Itfaiyeci
04/09/2021
Türkiye
Sarj sorunu yasiyorum
Bundan 2 ay önce philips series 1000 tras makinesi aldım tam sarj etmeme rağmen 5 dk sürmeden şarjı bitiyor
Avantajlar
Hic bir avantajını görmedim
Dezavantajlar
Sarj sorunu
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 1000 BT1214/15 Sakal düzeltici için yapılmıştır
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