Dayanıklı ve tutarlı performans

Bu düzeltici, USB kablo ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 60 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün