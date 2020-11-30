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    Beardtrimmer series 1000

    Sakal düzeltici

    BT1214/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Dayanıklı ve tutarlı performans Dayanıklı ve tutarlı performans Dayanıklı ve tutarlı performans
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      Beardtrimmer series 1000 Sakal düzeltici

      BT1214/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, USB kablo ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 60 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,99 TL

      Beardtrimmer series 1000 Sakal düzeltici

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, USB kablo ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 60 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, USB kablo ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 60 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,99 TL

      Beardtrimmer series 1000 Sakal düzeltici

      Dayanıklı ve tutarlı performans

      Bu düzeltici, USB kablo ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır. 8 saatte tamamen şarj olur ve 60 dakikaya kadar çalıştırılabilir. Paslanmaz çelik bıçaklar kendiliğinden bilenerek ilk günkü gibi sorunsuz şekilde performans sergiler. Tüm faydaları görün

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        Beardtrimmer series 1000

        Beardtrimmer series 1000

        Sakal düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dayanıklı ve tutarlı performans

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

        • Paslanmaz çelik bıçaklar
        • 60 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        • USB şarjı
        • 4 sakal ve kirli sakal tarağı
        Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

        Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

        Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.

        8 saat şarj sonrasında 60 dakikaya varan kablosuz kullanım

        8 saat şarj sonrasında 60 dakikaya varan kablosuz kullanım

        60 dk kablosuz kullanım için düzelticinizi USB kablosuyla 8 saat şarj edin.

        Rahat kullanım için USB ile şarj

        Rahat kullanım için USB ile şarj

        Bu sakal düzeltici, bilgisayarınız veya herhangi bir USB adaptörüyle daha esnek şarj için bir USB kablosuyla birlikte gelir. Adaptör dahil değildir (Philips HQ80 adaptör önerilir).

        1-3-5-7 mm'lik sakal uzunluklarını veya sıfır tıraş görünümünü seçin

        1-3-5-7 mm'lik sakal uzunluklarını veya sıfır tıraş görünümünü seçin

        İstediğiniz sakal uzunluğunu elde etmek için 1 mm'lik kirli sakal tarağını veya 3 mm, 5 mm ya da 7 mm'lik sakal taraklarını seçebilirsiniz. Alternatif olarak, tarağı çıkararak 0,5 mm'lik sıfır tıraş görünümünü elde edebilirsiniz.

        Işıklar pilin zayıf veya şarj ediliyor olduğunu gösterir

        Işıklar pilin zayıf veya şarj ediliyor olduğunu gösterir

        Bu düzelticide bulunan pil göstergeleri, pilinizin durumunu gösterir: Zayıf veya şarj oluyor. Böylece düzelticinizi zamanında şarj edebilir ve düzeltme işleminin ortasında boş pille kalmazsınız.

        Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

        Pürüzsüz bir cilt için cilt dostu bıçaklar

        Bıçaklar çizik ve tahrişi önlemek için cilde dost, yuvarlatılmış uçlara sahiptir.

        Seyahat kilidi, düzelticinin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler

        Seyahat kilidi, düzelticinin yanlışlıkla çalıştırılmasını önler

        Açma/kapama düğmesinin üzerindeki seyahat kilidi, cihazın yanlışlıkla açılmasını önler.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Kolay kuru temizleme için başlığı çıkarıp verilen fırçayı kullanarak cihazdaki tüyleri süpürün. Yağlama gerekmez.

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Tutması ve kullanması kolay olan ürün. Ulaşılması zor alanları daha kolay düzeltmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Hassasiyet (adım aralığı)
          1 mm ile
          Kesici genişliği
          32  mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Çizilmez dişler
          Daha fazla konfor için

        • Aksesuarlar

          Tarak
          • 1 kirli sakal tarağı (1 mm)
          • 3 sakal tarağı (3, 5, 7 mm)
          Bakım
          Temizleme fırçası

        • Güç

          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          • USB şarjı
          • 8 saatte tam şarj
          Pil Tipi
          NiMH
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Adaptör
          İçermez

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Temizleme
          Fırçayla kuru temizleme
          Çalışma
          Kablosuz kullanım
          Seyahat kilidi
          Evet

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik Kolay Tutuş

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

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