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    Lumea IPL 8000 Series

    SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

    BRI940/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • SenseIQ ile size özel tasarlandı SenseIQ ile size özel tasarlandı SenseIQ ile size özel tasarlandı
      -{discount-value}

      Lumea IPL 8000 Series SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

      BRI940/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      SenseIQ ile size özel tasarlandı

      Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün

      Lumea IPL 8000 Series SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

      SenseIQ ile size özel tasarlandı

      Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün

      SenseIQ ile size özel tasarlandı

      Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün

      Lumea IPL 8000 Series SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

      SenseIQ ile size özel tasarlandı

      Lumea IPL 8000 Serisi ile hızlı ve kişiselleştirilmiş uygulamanın keyfini çıkarın. Akıllı aparatlara sahip SenseIQ teknolojisi ve uzun süreli pürüzsüz bir cilt için Lumea IPL uygulaması. Tüm faydaları görün

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        Lumea IPL 8000 Series

        Lumea IPL 8000 Series

        SenseIQ ile IPL Tüy alma cihazı

        - {discount-value}

        Toplam:

        SenseIQ ile size özel tasarlandı

        12 ay boyunca ipeksi ve pürüzsüz cildinizin keyfini çıkarın*

        • SmartSkin Sensörü
        • 1 akıllı başlık: vücut
        • Lumea IPL Uygulaması
        • Kablolu kullanım
        1 akıllı başlıklı vücut çözümü

        1 akıllı başlıklı vücut çözümü

        Özel olarak tasarlanmış başlık, bacak gibi geniş bölgelerde uygulama yaparken optimum cilt teması için içe doğru kıvrımlıdır. Başlık takıldığında özelleştirilmiş program tetiklenir.

        Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin

        Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin

        Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

        Nazik ve etkili uygulama

        Nazik ve etkili uygulama

        Sağlık teknolojisinde lider olan Philips, uzman bilim adamları ve dermatologlarla birlikte Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili olacak şekilde geliştirdi.

        Hızlı sonuçlar için sadece ayda 2 kez bakım yapın

        Hızlı sonuçlar için sadece ayda 2 kez bakım yapın

        Başlangıçta 2 haftada bir, yani diğer markalara göre yarı yarıya daha az uygulama. Ardından ayda sadece bir kez rötuş. Hepsi bu kadar. İki alt bacağı tamamlamak 8,5 dakika sürer.

        SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım

        SenseIQ ile hassas ve rahat bir kullanım

        Lumea 8000 Serisi, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahiptir. SmartSkin sensörümüz, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

        Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

        Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

        Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

        Çoğu cilt tonu ve tüy rengi için uygundur

        Çoğu cilt tonu ve tüy rengi için uygundur

        IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila koyu kahverengi cilt tonlarında etkilidir (I-V).

        Teknik Özellikler

        • Aparat teknik özellikleri

          Body treatment attachment
          • Şekil: Dışbükey kıvrımlı
          • Pencere boyutu: 4,1 cm2
          • Vücuda özel uygulama: bacaklar, kollar ve karın

        • Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

          Entegre UV filtresi
          Cildi UV ışınlarına karşı korur
          5 ışık enerjisi ayarı
          Cilt tipinize göre ayarlanabilir
          Entegre güvenlik sistemi
          İstenmeyen atışları önler
          Cilt Tonu sensörü
          Cilt tonunuzu algılar
          SmartSkin sensor
          İsteğe uygun ayarlama

        • Uygulama modu

          Slayt ve Flash
          Hızlı uygulama için
          Kablolu / kablosuz kullanım
          Kablolu kullanım
          Damga ve Flaş
          Küçük bölgelerde uygulama için

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          100-240  volt
          High performance lamp
          Uzun ömürlü, 450.000 ışık atışı, 39 yıllık lamba ömrüne eşdeğerdir**

        • Servis

          Garanti
          90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek garanti

        • Dahil olan ürünler

          Kullanım için talimatlar
          Kullanım kılavuzu
          Depolama
          Taşıma çantası
          Adaptör
          19,5 V / 4000 mA

        • Uygulama süresi

          Koltuk altları
          2,5 dk
          Bikini line
          2 dk
          Lower legs
          8,5 dk

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Güç ünitesi
        • Akıllı yüz başlığı
        • Temizleme bezi
        • Kese
        • IPL 8000 Serisi Tüy Alma cihazı
        • Akıllı vücut başlığı

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            Yorumlar

            • 12 uygulamadan sonra alt bacaklardaki tüylerde ortalama %86, bikini bölgesindeki tüylerde %70, koltuk altındaki tüylerde %67 azalma
            • * Uygulama planı takip edildiğinde. Alt bacaklar, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüzde kullanım için hesaplanmıştır. Lamba ömrü, Philips'in dünya genelinde 2 yıllık garantisini uzatmaz
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