ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

Üretimden kaldırıldı

Satinelle PrestigeIslak ve Kuru epilatör

BRE650/00

4
| (47) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

4 vücut bakım rutini

En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

  • Bacaklar, vücut ve yüz için

  • Seramik diskler ince tüyleri yakalar

  • 4 vücut bakım rutini

  • + 9 aksesuar

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

Ödüllü tasarım*

Zahmetsiz tüy alma için ödüllü tasarım*

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image AWARD-612378

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

47

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

02/10/2020

Türkiye

Türkiye

Acısız ve zahmetsiz

Kesinlikle herkesin almasini tavsiye ederim. Kullanmaya basladığimdan bu yana batık sorunum hiç olmuyor. Acısız ve uzun süre tüy çıkmıyor. Düzenli kullanınca tüyler ciddi bir azalma yaşandı. Masaj başlığı ve diğer araparlarıda bir harika !Teşekkürler Philips

Avantajlar

Acısız

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

03/09/2018

Türkiye

Türkiye

tasarımı harikaa çok kullanışlı

Kullanımı o kadar pratik o kadar kullanışlı anlatacak kelime bulamıyorum.TASARIMI HARİKA... Uzun tatillerde hep istenmeyen tüyler başımın belası oluyordu ama artık çok rahatım. sarj edilebilir özelliği çok iyi priz arama sorunu yok istediğin her koşulda çantaya at çık. Kablosuz ve suda kullanılabilir olması çok büyük rahatlık. Led ışık bulunması ayrıca memnun etti beni en kısa tüyleri bile görüp alabiliyor. Acısız ve zahmetsiz istenmeyen tüylerden kurtuluyorum hem de peeling ve masaj başlığı (ikisinide yüz için kullanıyorum) ile yüz bakımımı tamamlıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

28/08/2018

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir epilatör

Bu epilatör ergonomik yapısı ve suya dayanıklılığı ile oldukça kullanışlı bir ürün. Daha önce kullanmış olduğum braun marka epilatöre göre tüyleri kırmadan zahmetsiz almamı sağladı. Seramik plaklar kısa tüyleri bile çok kolay kavrıyor. Masaj başlığı ciltte oldukça rahatlatıcı bir his yaratıyor. Peeling başlığı yüzüm çok hassas olduğu için biraz tahrişe neden oldu ancak vücuttaki ölü derileri temizlemede başarılı. Diğer aparatlar da vücudun farklı bölgelerinde rahat kullanımı sağlıyorlar. Özellikle gerdirme aparatı tüyleri kaldırdığı için aynı yerden birkaç kez geçmek zorunda bırakmıyor. Kablosuz olaması ve ıslak kullanım imkanı vermesi hem pratiklik sağlıtor hem de su sayesinde acı hissi azalıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. IF Tasarım Ödülü 2016