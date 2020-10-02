Şekli itibariyle tutuşu çok rahat ve kullanımı kolay ve pratik.Açma tuşuna bastıktan sonra tekrar basıldığında hız ayarını değiştirebiliyorsunuz.Ben genelde yüksek hızda kullanıyorum daha az acıdığını hissediyorum.Işık özelliği sayesinde de çok kısa tüyleri görmenizi sağlıyor.Içinde birden fazla başlık bulunuyor.Sadece masaj başlıkları pek fazla işlevini göremedim.Içindeki traş başlığıysa batık problemleri olanlar için çok uygun marketten alınan jiletler kesiklere neden olabiliyor.Traş başlığı sayesinde kesikler ve kanama sorunu olmadan rahatça kullanmak mümkün.Ayrıca çok uzun tüyleriniz varsa bu başlık sayesinde epilasyon öncesinde kisaltabilirsiniz.Ürün hafif eğimli başlığıyla vücudunuza daha iyi yerleşiyor ancak ben başlığın düz olmasını tercih ederdim.Çünkü bu şekilde aparatsız kullanıldığında çok iyi sonuç vermiyor ancak ek başlıklarla birlikte kullanırsanız sıkıntı yok.Özellikle cildi gererek epilasyonu kolaylaştıran başlığı gerçekten işe yarıyor.Epilasyon sonrası biraz kızarıklık oldu bu da kısa sürede geçti.Ayrıyetten çıkan tüylerin büyüklüğüne göre epilatör bazen çekemeyebiliyor.Tüyler ne kadar uzadıysa o kadar pürüzsüz oluyor sonuç.Yüz bölgesi için olan başlığını henüz denemedim.Hassas bölge başlığıda gayet başarılı ancak bu birazda vücutla alakali birsey hiç acıtmayacak diye bir durum yok. Çok çabuk sarj oluyor ve uzun süre şarjı dayanıyor.Ancak en büyük sıkıntılardan birisi ürün sarjdayken kullanılamıyor.Özellikleri oldukça fazla ve genel olarak güzel ve kullanışlı bir cihaz