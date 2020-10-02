2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bacaklar, vücut ve yüz için
Seramik diskler ince tüyleri yakalar
4 vücut bakım rutini
+ 9 aksesuar
Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Zahmetsiz tüy alma için ödüllü tasarım*
Ödüller
4.0
5 üzerinden
47
İncelemeler
82%
bu ürünü tavsiye ediyor
esoş
02/10/2020
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Acısız ve zahmetsiz
Kesinlikle herkesin almasini tavsiye ederim. Kullanmaya basladığimdan bu yana batık sorunum hiç olmuyor. Acısız ve uzun süre tüy çıkmıyor. Düzenli kullanınca tüyler ciddi bir azalma yaşandı. Masaj başlığı ve diğer araparlarıda bir harika !Teşekkürler Philips
Avantajlar
Acısız
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
çiçek123
03/09/2018
Türkiye
Promosyonun bir parçası
tasarımı harikaa çok kullanışlı
Kullanımı o kadar pratik o kadar kullanışlı anlatacak kelime bulamıyorum.TASARIMI HARİKA... Uzun tatillerde hep istenmeyen tüyler başımın belası oluyordu ama artık çok rahatım. sarj edilebilir özelliği çok iyi priz arama sorunu yok istediğin her koşulda çantaya at çık. Kablosuz ve suda kullanılabilir olması çok büyük rahatlık. Led ışık bulunması ayrıca memnun etti beni en kısa tüyleri bile görüp alabiliyor. Acısız ve zahmetsiz istenmeyen tüylerden kurtuluyorum hem de peeling ve masaj başlığı (ikisinide yüz için kullanıyorum) ile yüz bakımımı tamamlıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Buse06
28/08/2018
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Çok kullanışlı bir epilatör
Bu epilatör ergonomik yapısı ve suya dayanıklılığı ile oldukça kullanışlı bir ürün. Daha önce kullanmış olduğum braun marka epilatöre göre tüyleri kırmadan zahmetsiz almamı sağladı. Seramik plaklar kısa tüyleri bile çok kolay kavrıyor. Masaj başlığı ciltte oldukça rahatlatıcı bir his yaratıyor. Peeling başlığı yüzüm çok hassas olduğu için biraz tahrişe neden oldu ancak vücuttaki ölü derileri temizlemede başarılı. Diğer aparatlar da vücudun farklı bölgelerinde rahat kullanımı sağlıyorlar. Özellikle gerdirme aparatı tüyleri kaldırdığı için aynı yerden birkaç kez geçmek zorunda bırakmıyor. Kablosuz olaması ve ıslak kullanım imkanı vermesi hem pratiklik sağlıtor hem de su sayesinde acı hissi azalıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
IF Tasarım Ödülü 2016