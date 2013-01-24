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    Satinelle Advanced

    Islak ve Kuru epilatör

    BRE640/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
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      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      BRE640/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 529,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 529,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Satinelle Advanced

        Satinelle Advanced

        Islak ve Kuru epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

        3 vücut bakım rutini

        • Bacaklar, vücut ve yüz için
        • Seramik diskler ince tüyleri yakalar
        • S şekilli gövde tasarımı
        • + 8 aksesuar
        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 dev/dak) işleviyle sunulmaktadır.

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

        S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

        S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

        Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Kaymayı önleyen tutma yeriyle tasarlanmıştır ve suda kullanıma uygundur. Duş veya banyoda daha rahat, nazik bir deneyim sağlar. Kablosuz olarak rahatça kullanabilirsiniz.

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Yakın bir tıraş için tıraş başlığı ve düzeltme tarağı

        Yakın bir tıraş için tıraş başlığı ve düzeltme tarağı

        Tıraş başlığı, vücudun farklı bölgelerinde daha yakın tıraş ve daha hassas kullanım deneyimi sunar. Bikini bölgenizdeki tüyleri şekillendirmeniz için düzeltme tarağı ile birlikte gelir.

        Düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı dahildir

        Düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı dahildir

        Daha kolay bir kullanım deneyimi sağlamak üzere hassas bölgelerinizdeki tüyleri düzeltmek ve şekillendirmek için düzeltme başlığı ve bikini bölgesi tarağı bulunur.

        İstenmeyen tüylerden kurtulmak için yüz bölgesi ve hassas bölge başlığı

        İstenmeyen tüylerden kurtulmak için yüz bölgesi ve hassas bölge başlığı

        Vücudun farklı bölgelerinde daha hassas bir kullanım deneyimi sunmak üzere yüzdeki istenmeyen tüyleri kolayca alan bir yüz bölgesi başlığının yanı sıra koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyler için hassas bölge başlığına sahiptir

        Masaj başlığı dahildir

        Masaj başlığı dahildir

        Masaj başlığı epilasyon hissini azaltır.

        Cilt germe aparatı dahildir

        Cilt germe aparatı dahildir

        Cilt germe aparatı, epilasyon sırasında cildi sıkılaştırır.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Kullanım süresi
          40 dakikaya kadar
          Şarj
          • Şarj edilebilir
          • 1,5 saat şarj etme süresi
          Hızlı şarj
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          32
          Disk sayısı
          17
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          960
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1066
          Gerilim
          15 V/5,4 W
          Cımbız aksiyon hızı 1
          Dakikada 64.000
          Cımbız aksiyon hızı 2
          Dakikada 70.400

        • Aksesuarlar

          Bikini bölgesi düzeltici tarağı
          Evet
          Bikini bölgesi düzeltici başlığı
          Evet
          Temizleme fırçası
          Evet
          Hassas bölge başlığı
          Evet
          Yüz bölgesi başlığı
          Evet
          Masaj başlığı
          Evet
          Tıraş başlığı
          Evet
          Cilt germe aparatının kapağı
          Evet
          Düzeltme tarağı
          Evet

        • Kolay kullanım

          Kablosuz
          Evet
          Gövde
          Ergonomik
          Opti-light
          Evet
          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        • Özellikler

          Hız ayarları
          2 ayar

        • Performans

          Epilasyon diskleri
          Seramik diskler
          Epilasyon sistemi
          Patentli epilasyon sistemi
          Epilatör başlığı
          Ekstra geniş

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