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  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
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  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

Üretimden kaldırıldı

Satinelle AdvancedIslak ve Kuru epilatör

BRE640/00

4.3
| (150) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince, kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Artık tüm farklı vücut bölgelerinize bakım yaparak epilasyondan önce ve sonra cildinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

3 vücut bakım rutini

En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

  • Bacaklar, vücut ve yüz için

  • Seramik diskler ince tüyleri yakalar

  • S şekilli gövde tasarımı

  • + 8 aksesuar

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612378

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

150

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

16/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünün mükemmel bir yakalama yeteneği var

Her şeyiyle her genç kızın sahip olması gereken bir epilatör. Kolayca kavrıyor ve tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor

Avantajlar

Kolayca kavrıyor ve tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor

Dezavantajlar

Dezavantajı yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör BRE635/05 Bacaklar, vücut ve yüz için Seramik diskler ince tüyleri yakalar, S şekilli gövde tasarımı +5 aksesuar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör BRE635/05 Bacaklar, vücut ve yüz için Seramik diskler ince tüyleri yakalar, S şekilli gövde tasarımı +5 aksesuar için yapılmıştır

19/06/2021

Türkiye

Türkiye

Oldukça iyi

Ürün genel olarak çok iyi. Işığıyla, ince tüy almasıyla, seramik cımbızlarıyla ve yüz temizleme cihazı ile... Yalnız tek bir sıkıntı var ki; başlık çok sınırlı ve uyumlu başlık bulamıyorum. Büyük problem yaşıyorum. Yol gösterebilir misiniz???

Avantajlar

Her yönü iyi

Dezavantajlar

Tek başlık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

06/09/2020

Türkiye

Türkiye

ürün çok kullanışlı!

Ürün son derece günlük kullanıma uygun. hem ıslak hem kuru kullanılıyor olması çok büyük avantaj. En büyük sorunum olan batık problemimden de bu ürün sayesinde kurtuldum. şarjlı olması da en çok işimi kolaylaştıran yönlerinden birisi oldu.

Avantajlar

şarjlı olması, ıslak ve kuru kullanılabiliyor olması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE620/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE620/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları