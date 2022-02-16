2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bacaklar, vücut ve yüz için
Seramik diskler ince tüyleri yakalar
S şekilli gövde tasarımı
+ 5 aksesuar
Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.
4.3
5 üzerinden
150
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
16/02/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Ürünün mükemmel bir yakalama yeteneği var
Her şeyiyle her genç kızın sahip olması gereken bir epilatör. Kolayca kavrıyor ve tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor
Avantajlar
Kolayca kavrıyor ve tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor
Dezavantajlar
Dezavantajı yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör BRE635/05 Bacaklar, vücut ve yüz için Seramik diskler ince tüyleri yakalar, S şekilli gövde tasarımı +5 aksesuar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör BRE635/05 Bacaklar, vücut ve yüz için Seramik diskler ince tüyleri yakalar, S şekilli gövde tasarımı +5 aksesuar için yapılmıştır
Seenaa
19/06/2021
Türkiye
Oldukça iyi
Ürün genel olarak çok iyi. Işığıyla, ince tüy almasıyla, seramik cımbızlarıyla ve yüz temizleme cihazı ile... Yalnız tek bir sıkıntı var ki; başlık çok sınırlı ve uyumlu başlık bulamıyorum. Büyük problem yaşıyorum. Yol gösterebilir misiniz???
Avantajlar
Her yönü iyi
Dezavantajlar
Tek başlık
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Selda000
06/09/2020
Türkiye
Promosyonun bir parçası
ürün çok kullanışlı!
Ürün son derece günlük kullanıma uygun. hem ıslak hem kuru kullanılıyor olması çok büyük avantaj. En büyük sorunum olan batık problemimden de bu ürün sayesinde kurtuldum. şarjlı olması da en çok işimi kolaylaştıran yönlerinden birisi oldu.
Avantajlar
şarjlı olması, ıslak ve kuru kullanılabiliyor olması.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE620/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE620/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır