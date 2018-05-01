Öncelikle bana bu urunu gonderdiginiz icin cok tesekkur ederim.. Urun elime ulastiktan hemen sonra deneyemedim. O yuzden biraz gecikmeli size donuyorum kusura bakmayin... Simdi gelelim yorumlara: baska marka cihazlarda kullandim ama bu urun gercekten cok guzel.. Ayni kalem tutarmis gibi incecik narin bi govdesi var. Ucundaki isigi ilk kez gordum ve cok hosuma gitti.. Ama bence telefonlarin flas isigi gibi daha genis bi alani aydinlatmali diye dusundum cihazi kullanirken... Cunku bi kez gectigim yerlerden tekrar kil kalmis mi diye bakmak icin komple tek tek her noktaya isik tuttum.. Ama flas isi gibi genis bi alani aydinlatsa tek seferde kil kalmis mi diye gorebilirdik... Yinede tasarimi olsun her seyiyle mukemmel bi cihaz. Cookk ama cook tesekkur ederim...