Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. Kişisel güzellik rutini için 5 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. Kişisel güzellik rutini için 5 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün
İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. Kişisel güzellik rutini için 5 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. Kişisel güzellik rutini için 5 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün
Islak ve Kuru epilatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay kavrama ve kullanım sağlar.
Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını önleyen dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Tüm Philips epilatörlerimizdeki eşsiz disk sistemi, önce tüyleri altından kaldırarak çekiş noktasına yönlendirir ve sıkıca kavrayarak kökünden çekilmesini sağlar. Mükemmel sonuç ve daha hassas epilasyon için ise benzersiz yuvarlak seramik diskler cilde yakın epilasyon yapar.
En iyi ıslak ve kuru kullanım için kaymayan tutma yeriyle duşta veya banyoda hassas ve rahat kullanım olanağı.
Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önleyerek vücudun tüm bölgelerinde en iyi epilasyon sonuçlarına ulaşmanızı sağlar.
Philips Satinelle, 90 derecelik açıyla kullanıldığında her zaman en iyi performansı verir.
Tıraş başlığı, vücudun farklı bölgelerinde daha yakın tıraş ve daha hassas kullanım deneyimi sunar. Bikini bölgenizdeki tüyleri şekillendirmeniz için düzeltme tarağı ile birlikte gelir.
Vücudun farklı bölgelerinde daha hassas bir kullanım deneyimi sunmak üzere yüzdeki istenmeyen tüyleri kolayca alan bir yüz bölgesi başlığının yanı sıra koltuk altı ve bikini bölgesindeki tüyler için hassas bölge başlığına sahiptir
Masaj başlığı epilasyon hissini azaltır.
Vücut bakım başlıkları, kullanıcının tüy alma işlemini ve daha fazlasını içeren kişisel güzellik rutinine yönelik daha kişiselleştirilmiş ve kullanışlı çözümler sunar.
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Performans
Özellikler
Güç
Teknik spesifikasyonlar
CP0634/01
CP0640/01