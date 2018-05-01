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  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

Üretimden kaldırıldı

Satinelle AdvancedIslak ve Kuru epilatör

BRE630/00

3.6
| (36) İncelemeler

1 ödül

İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. Kişisel güzellik rutini için 5 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Zahmetsiz uzun süreli sonuçlar için kolay kullanım

İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

  • Bacaklar, vücut ve yüz için

  • 5 aksesuar

  • Kablosuz ve şarj edilebilir

  • S şekilli gövde tasarımı

Tüm vücut bölgelerinde kolay hareket kabiliyeti için S şekilli gövde

Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay kavrama ve kullanım sağlar.

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını önleyen dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır.

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612378

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.6

5 üzerinden

36

İncelemeler

01/05/2018

Türkiye

Türkiye

Kısa Tüylerde Bile Etkili

Kısa tüylerde bile etkili ve başarılı sonuç alabiliyorsam sayende Philips.Yarım çıkan tüyleri,cansız tüyleri bile etkili bir şekilde toparlıyor ve tek seferde alıyor.Şiddetle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

16/12/2017

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün

Kullanım açısından çok iyi bir ürün. Doğru açıda kullanıldığı taktirde mükemmel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

06/11/2017

Türkiye

Türkiye

doğru tercih

ürünü eşim için aldım ve daha öncede 2 markanınkini belirli sürelerde kullandıydık, bu üründen şuan için memnunuz ve tavsiye ediyoruz

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

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