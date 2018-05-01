2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BRE630/00
Bacaklar, vücut ve yüz için
5 aksesuar
Kablosuz ve şarj edilebilir
S şekilli gövde tasarımı
Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay kavrama ve kullanım sağlar.
Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını önleyen dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Ödüller
3.6
5 üzerinden
36
İncelemeler
HandeninYorumu
01/05/2018
Türkiye
Kısa Tüylerde Bile Etkili
Kısa tüylerde bile etkili ve başarılı sonuç alabiliyorsam sayende Philips.Yarım çıkan tüyleri,cansız tüyleri bile etkili bir şekilde toparlıyor ve tek seferde alıyor.Şiddetle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
mervetorbik
16/12/2017
Türkiye
Harika bir ürün
Kullanım açısından çok iyi bir ürün. Doğru açıda kullanıldığı taktirde mükemmel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
gokcen67
06/11/2017
Türkiye
doğru tercih
ürünü eşim için aldım ve daha öncede 2 markanınkini belirli sürelerde kullandıydık, bu üründen şuan için memnunuz ve tavsiye ediyoruz
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE630/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır