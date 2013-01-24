Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Satinelle Advanced

    Islak ve Kuru epilatör

    BRE610/00
    Genel Derecelendirme / 5
    3 Ödüller
    • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar İnce tüyleri bile sıkıca yakalar İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      BRE610/00
      Genel Derecelendirme / 5
      3 Ödüller

      İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

      S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 367,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

      S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün

      İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

      S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 367,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

      S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör epilasyon-cihazlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Satinelle Advanced

        Satinelle Advanced

        Islak ve Kuru epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

        Zahmetsiz uzun süreli sonuçlar için kolay kullanım

        • Bacaklar, vücut ve yüz için
        • 1 aksesuar
        • Kablosuz ve şarj edilebilir
        • S şekilli gövde tasarımı
        Tüm vücut bölgelerinde kolay hareket kabiliyeti için S şekilli gövde

        Tüm vücut bölgelerinde kolay hareket kabiliyeti için S şekilli gövde

        Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay kavrama ve kullanım sağlar.

        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını önleyen dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır.

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

        Patentli epilasyon sistemi

        Patentli epilasyon sistemi

        Tüm Philips epilatörlerimizdeki eşsiz disk sistemi, önce tüyleri altından kaldırarak çekiş noktasına yönlendirir ve sıkıca kavrayarak kökünden çekilmesini sağlar. Mükemmel sonuç ve daha hassas epilasyon için ise benzersiz yuvarlak seramik diskler cilde yakın epilasyon yapar.

        Banyoda veya duşta ıslak ve kuru kullanım

        Banyoda veya duşta ıslak ve kuru kullanım

        En iyi ıslak ve kuru kullanım için kaymayan tutma yeriyle duşta veya banyoda hassas ve rahat kullanım olanağı.

        Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önler

        Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önler

        Benzersiz ışığı ince tüylerin gözden kaçmasını önleyerek vücudun tüm bölgelerinde en iyi epilasyon sonuçlarına ulaşmanızı sağlar.

        Kişisel bakım ihtiyaçlarınıza göre ve kullanışlı çözümler özel üretilmiş vücut bakım başlıkları

        Kişisel bakım ihtiyaçlarınıza göre ve kullanışlı çözümler özel üretilmiş vücut bakım başlıkları

        Vücut bakım başlıkları, kullanıcının tüy alma işlemini ve daha fazlasını içeren kişisel güzellik rutinine yönelik daha kişiselleştirilmiş ve kullanışlı çözümler sunar.

        Masaj başlığı dahildir

        Masaj başlığı dahildir

        Masaj başlığı epilasyon hissini azaltır.

        En iyi performans için her zaman 90 derecelik açıyla kullanın

        En iyi performans için her zaman 90 derecelik açıyla kullanın

        Philips Satinelle, 90 derecelik açıyla kullanıldığında her zaman en iyi performansı verir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Masaj başlığı
          Evet
          Kese
          Sade tasarımlı kese
          Temizleme fırçası
          Evet

        • Kolay kullanım

          Islak ve kuru kullanım
          Evet
          Opti-light
          Evet
          Kablosuz
          Evet
          Gövde
          S şekilli gövde tasarımı

        • Performans

          Epilasyon diskleri
          Seramik diskler
          Epilasyon sistemi
          Patentli epilasyon sistemi
          Epilatör başlığı
          30 mm

        • Özellikler

          Hız ayarları
          2 ayar

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Kullanım süresi
          40 dakikaya kadar
          Şarj
          • 5 dakika hızlı şarj
          • Şarj edilebilir
          • 1,5 saat şarj etme süresi

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yakalama noktası sayısı
          32
          Disk sayısı
          17
          Çekme hareketi/saniye hız 1
          960
          Çekme hareketi/saniye hız 2
          1066
          Gerilim
          15 V/5,4 W

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi