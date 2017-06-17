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  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
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  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
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  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
  • İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

Üretimden kaldırıldı

Satinelle AdvancedIslak ve Kuru epilatör

BRE610/00

3.4
| (28) İncelemeler

1 ödül

İnce tüyleri bile sıkıca yakalar
S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Zahmetsiz uzun süreli sonuçlar için kolay kullanım

İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

  • Bacaklar, vücut ve yüz için

  • 1 aksesuar

  • Kablosuz ve şarj edilebilir

  • S şekilli gövde tasarımı

Tüm vücut bölgelerinde kolay hareket kabiliyeti için S şekilli gövde

Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay kavrama ve kullanım sağlar.

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını önleyen dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır.

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612378

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.4

5 üzerinden

28

İncelemeler

17/06/2017

Türkiye

Türkiye

Kalite

Philipsin tüm ürünlerinin tasarımını çok beğeniyorum. Ürünü elime ilk aldığımda çok kaliteli, modern ve işlevsel bi görünüşle karşılaştım. Epilatörün kablosuz çalışıyor olması, üzerinde gözden kaçabilecek tüyler için ışık olması, ıslak/kuru kullanıma sahip olması büyük bir artı. Tek sıkınıtı kısa ve ince tüyleri alabilmek için üzerinden birden çok geçmek gerekiyor ve bazılarını koparıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

10/06/2017

Türkiye

Türkiye

Philips bre610

Hem ıslak hem kuru kullanımı Harika hem şarjda hem de kablosuz kullanım olanağı olması rahatlık sağlıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

10/06/2017

Türkiye

Türkiye

Kullanımı çok rahat

Benim için en önemli şey ıslak kullanılabilmesiydi. Çünkü kuru kullanıma göre daha az can yakıyor :) Elde ki rahatlığı, yormaması, tüyleri kökünden alması ve tasarımı gayet başarılı. Gövde yapısı sayesinde her noktaya rahat ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları