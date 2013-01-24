İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

S şekilli gövde tasarımı, tüm vücutta kolayca kullanıma yardımcı olur. Uzun süreli sonuçlar ve hızlı kullanım için en geniş başlığa sahip seramik diskler, cilde yakın epilasyon yaparak en ince tüyleri bile alır. 1 aksesuar seçeneği ile ıslak ve kuru kullanım olanağı sunar. Tüm faydaları görün