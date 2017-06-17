Öncelikle ürün elime ulaşır ulaşmaz deneyimledim ürünü elinize aldığınızda ilk tutuş rahatlığı dikkatinizi çekecek çünkü tasarımı çok güzel kullanım sırasında tutuş rahatlığı çok önemli zaten oraya buraya dolanan kablo sıkıntısı da olmuyor çünkü sarjla çalışan bir alet 2 aşamalı hız ayarı var siz hangisini tercih ederseniz ben ikiyi tercih ettim disklerin tüyü iyi kavraması sayesinde acı yok denecek kadar az ve minik tüyleri bile alıyor ayrıca suda kullanım seçeneğiniz de var az olan acı hepten yok oluyor daha önce kullandığım ürün kullanım sonrasında kıl köklerinde pütür pütür kabarcıklar ve aşırı kızarma yapiyordu bunda hiç öyle bir sorun yaşamadım kullanıp anında dışarı çıkarabilirsiniz kızarıklık geçsin diye bekleme yapmanıza gerek yok sarjı fazlasıyla yetiyor ve çok çabuk şarj oluyor kullandığım philips BRE610 cihazimdan çok memnun kaldım ve tavsiye ediyorum