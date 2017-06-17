2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
BRE610/00
Bacaklar, vücut ve yüz için
1 aksesuar
Kablosuz ve şarj edilebilir
S şekilli gövde tasarımı
Ergonomik tutma yeri, tüm vücut bölgelerinde maksimum kontrol ve her yere erişim için kolay kavrama ve kullanım sağlar.
Benzersiz epilatör başlığımız, tüyleri sıkıca tutan ve hatta ince tüylerin bile kaçmasını önleyen dayanıklı seramik malzemeden yapılmıştır.
Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.
Ödüller
3.4
5 üzerinden
28
İncelemeler
ecce
17/06/2017
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kalite
Philipsin tüm ürünlerinin tasarımını çok beğeniyorum. Ürünü elime ilk aldığımda çok kaliteli, modern ve işlevsel bi görünüşle karşılaştım. Epilatörün kablosuz çalışıyor olması, üzerinde gözden kaçabilecek tüyler için ışık olması, ıslak/kuru kullanıma sahip olması büyük bir artı. Tek sıkınıtı kısa ve ince tüyleri alabilmek için üzerinden birden çok geçmek gerekiyor ve bazılarını koparıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
glsmmc
10/06/2017
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Philips bre610
Hem ıslak hem kuru kullanımı Harika hem şarjda hem de kablosuz kullanım olanağı olması rahatlık sağlıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
vEylül
10/06/2017
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Kullanımı çok rahat
Benim için en önemli şey ıslak kullanılabilmesiydi. Çünkü kuru kullanıma göre daha az can yakıyor :) Elde ki rahatlığı, yormaması, tüyleri kökünden alması ve tasarımı gayet başarılı. Gövde yapısı sayesinde her noktaya rahat ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır